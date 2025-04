A Narcisi il premio Gentilezza nello Sport

Il Premio Costruiamo Gentilezza nello Sport ha fatto di nuovo tappa a Pisa. È stato, infatti, consegnato a Jenny Narcisi, atleta di ciclismo paralimpico, che ha visitato il reparto di Pediatria, dell'Ospedale Santa Chiara di Pisa dove ha donato una copia del suo libro per bambini, "L'orchidea fantasma e il suo amico pettirosso". Un evento che è stato possibile grazie al supporto di Germana delle Canne e dell'infermiera Tiziana Arnone.

"Incontrare quei bambini - ha spiegato Jenny Narcisi - conoscere i loro medici e le infermiere, parlare con le famiglie è stato toccante. Perché non sai mai quello che ti aspetta, chi hai di fronte, quale storia conoscerai. Più che raccontare la mia storia, ero pronta a storie da ascoltare. E così è stato. Spesso non ci rendiamo conto di quanto le vite degli altri ci possono arricchire o insegnare, finché non le incontriamo, finché non diamo spazio a un ascolto gentile o a un semplice gesto che possa fare la differenza, uno sguardo, un sorriso, un atto gentile appunto. Una ripetizione che non è un caso, perché GENTILEZZA è stata la parola FARO della giornata. La stessa che ha segnato il premio che ho avuto l'onore di ritirare”.