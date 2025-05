'Sei Brava' dice no alla violenza sulle donne: cresce l'attesa per la prima edizione

ROMA - Martedi 6 maggio alle ore 10:30 , nella suggestiva cornice della Sala del Carroccio in Campidoglio , si terrà la presentazione ufficiale dell’evento “SEI BRAVA” , fortemente voluto e organizzato dal Presidente dell’Achillea Calcio, Paolo Luzzi, con l’obiettivo di lanciare un messaggio forte e chiaro: NO alla violenza contro le donne .

"Sei Brava": i dettagli e gli ospiti presenti alla conferenza di presentazione

L’evento, patrocinato dal Comune di Roma, dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal CONI, si svolgerà domenica 11 maggio e coinvolgerà il mondo dello sport, delle istituzioni e della società civile in un momento di unione, riflessione e impegno.

Alla conferenza stampa saranno presenti:

Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina.

Roberto Avvantaggiato Pres. Della Lega Naz dilettanti Lazio.

Federica Cappelletti presidente FIGC femminile.

Giovanni Spezzaferri Vicepresidente della Lega Pro.

L'avv e ex calciatore Renato Miele.

Alexandra Colasanti ex arbitro dilettantistico.

Un rappresentanza della AS Roma Calcio che sarà impegnata con le sue ragazze in campo al meglio di tre partite e il Presidente di Achillea Calcio, Paolo Luzzi.

"Sei Brava": più di un evento sportivo

“Sei Brava” è più di un evento sportivo: è un grido corale di solidarietà e rispetto, un’occasione per riaffermare, attraverso il linguaggio universale dello sport, il valore della donna nella società e il rifiuto di ogni forma di violenza. Tutti insieme, uniti in un luogo simbolo di Roma, per dire con forza: basta violenza sulle donne.