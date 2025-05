Sport, giochi e solidarietà: a Velletri torna “In GOL per AISM”

Roma - Sarà una giornata speciale all’insegna dello sport, della solidarietà e dell’inclusione quella in programma sabato 17 maggio 2025 al Centro Sportivo Vittorio 5 di Velletri . Dalle 14:00 alle 22:00, tornei, musica e intrattenimento animeranno la quarta edizione di “In GOL per AISM”, organizzata dalla Sezione Provinciale di Roma dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con il patrocinio del Comune di Velletri.

L’obiettivo dell’iniziativa è raccogliere fondi per sostenere le persone con sclerosi multipla e patologie correlate nei Castelli Romani, ma anche promuovere la partecipazione e il valore dello sport come strumento di aggregazione.

Durante l’evento si terranno tornei di calcio a 8 (categoria Pulcini), calcio a 5 e calciobalilla, arbitrati da un ufficiale UISP. Al termine, medaglie per tutti i partecipanti per sottolineare lo spirito inclusivo e non competitivo della manifestazione.

Oltre allo sport, ci saranno stand informativi AISM, una cena conviviale, balli, karaoke e una lotteria solidale con ricchi premi offerti da realtà imprenditoriali del territorio.

Tra i sostenitori dell’evento: Europroject srl Travelclub, Ristorante del Pesce, CONAD Viale Europa, Radio Mania, Giornale dei Castelli, Studio 93, e molte associazioni locali che condivideranno momenti di festa e impegno sociale.