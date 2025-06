Riano, torna la Festa dello Sport: eventi, esibizioni e intrattenimento dal 6 all’8 giugno

RIANO – Al via da venerdì 6 a domenica 8 giugno l’edizione 2025 della Festa dello Sport , uno degli appuntamenti più attesi nella zona nord di Roma. Tre giorni dedicati allo sport , all’inclusione e al divertimento per tutta la famiglia.

L’evento, giunto alla sua quarta edizione, è organizzato dal Comune di Riano in collaborazione con enti, istituzioni e associazioni locali. Cuore della manifestazione sarà Largo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, dove verrà allestito un palco per ospitare esibizioni sportive dal vivo.

Sport per tutti: esibizioni, inclusione e territorio

Dal pomeriggio fino al tramonto, atleti e associazioni si alterneranno sul palco per promuovere le diverse discipline sportive presenti sul territorio. L’obiettivo è far conoscere le realtà locali e valorizzare le eccellenze sportive di Riano.

Un’attenzione particolare sarà riservata ai temi dell’inclusione sociale, della solidarietà e delle pari opportunità, grazie alla partecipazione del progetto Il Mondo di Matteo, da anni impegnato nella promozione dello sport accessibile a tutti.

Intrattenimento serale e stand gastronomici

Ogni sera, al termine delle attività sportive, spazio al divertimento per grandi e piccoli. Previsti:

Stand gastronomici con prodotti tipici

Animazione per bambini

Passeggiate su poni e cavalli

Villaggio western a tema

Spettacoli e musica fino a tarda sera

L’evento si conferma come una grande occasione di festa per tutta la comunità e per i visitatori dei comuni limitrofi.

Tutte le informazioni utili

La Festa dello Sport è a ingresso libero e si svolge all’aperto, salvo maltempo.

Si consiglia di raggiungere Largo Falcone e Borsellino con anticipo per evitare difficoltà di parcheggio.