Torna “Linea Verde Illumina – Sport e Salute”: domani mattina su Rai1 la prima puntata

Condivisione, vita sana, bellezza per illuminare le comunità insieme alle leggende dello sport italiano. Dopo il successo dello scorso anno, al via dal 7 giugno su Rai1 alle 12:00 una nuova stagione di “Linea Verde Illumina – Sport e Salute” , il programma del sabato, realizzato dalla Rai, in collaborazione con Sport e Salute , dedicato all’attività sportiva e ai corretti stili di vita, condotto da Francesco Gasparri con la partecipazione di Valentina Caruso . Un viaggio suddiviso in sei puntate che racconterà altrettante regioni italiane (Lombardia, Lazio, Puglia, Basilicata, Liguria ed Emilia Romagna, protagonista della prima puntata), in compagnia del Team Illumina di Sport e Salute, gli alfieri dello sport azzurro, campioni plurimedagliati al servizio della collettività.

Un'Italia più sana, inclusiva e attiva

Attraverso interviste, testimonianze e approfondimenti, i campioni del Team Illumina insieme a Francesco Gasparri accompagneranno il pubblico alla scoperta dei progetti e delle iniziative che Sport e Salute promuove su tutto il territorio italiano, mettendo in luce le buone pratiche delle piccole e grandi comunità, sostenute dall’esperienza e dalla passione del mondo dello sport. Un’occasione unica per raccontare le storie e le persone che con entusiasmo contribuiscono a costruire un’Italia più sana, inclusiva e attiva. Juri Chechi, Manuela Di Centa, Andrea Lucchetta, Marco Tardelli, Filippo Magnini, Tania Di Mario, Massimiliano Rosolino sono alcuni dei grandi protagonisti con cui verranno condivise esperienze sportive, aneddoti e racconti di vita.

"Lo sport a parole tue"

A loro, da quest’anno, si sono aggiunti: Manuel Bortuzzo, Alessandro Ossola, Antonio Rossi, Patrizio Oliva, Pino Maddaloni e Anželika Savrajuk. Tra le tematiche che saranno affrontate: lo spazio pubblico come centro della vita sociale, il movimento quale fonte di benessere fisico e mentale, la valenza e l’importanza delle discipline sportive come forma di educazione e formazione dell’individuo nel tessuto collettivo. Sport e Salute, che assieme a Treccani ha avviato una collaborazione per sensibilizzare gli italiani sull’importanza della pratica sportiva, lancerà nel corso della puntata il progetto “Lo sport a parole tue”. I protagonisti risponderanno in diretta alla domanda “In una parola, cos’è per te lo sport?”, scegliendo un termine per raccontare il loro significato dello sport. La valorizzazione delle bellezze del nostro Paese e le diverse opportunità di svago per vivere appieno e “nutrirsi” delle meraviglie della natura saranno, invece, i temi che affronterà Valentina Caruso insieme a un’altra leggenda dello sport, Andrea Lo Cicero.