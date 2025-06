12 Ore Nuotando con AmOre per AISM: più di mille partecipanti in acqua

Si è conclusa con un bilancio straordinario la decima edizione della “ 12 Ore Nuotando con AmOre per AISM ”, che domenica 8 Giugno ha animato il nuovo Centro Federale Valco San Paolo. Oltre mille partecipanti — tra i quali circa 900 nuotatori, 80 giovani atleti del torneo di pallanuoto Under 12, 60 persone coinvolte nelle attività di benessere e 60 volontari AISM impegnati nell’organizzazione — si sono uniti in una giornata all’insegna dello sport, dell’inclusione e della solidarietà a sostegno delle attività della Sezione di AISM Roma, Associazione Italiana Sclerosi Multipla. L’iniziativa, organizzata con il patrocinio di Roma Capitale (Assessorati Politiche Sociali e Sport), Municipio VIII, Comitato Italiano Paralimpico Nazionale e CIP Comitato Lazio, Federazione Italiana Nuoto, Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, CONI Lazio, consiste in una staffetta a squadre, animata da nuotatori di ogni età, condizione fisiche, livello ed esperienza che hanno fatto proprio lo spirito solidale invocato dall’ideatore e responsabile tecnico Luciano Vietri (ASD Swimming Travel). Sono state 16 le squadre in acqua per 12 ore consecutive, totalizzando oltre 750 km percorsi a nuoto. Tra i protagonisti anche diversi Campioni dello Sport, come Massimiliano Rosolino, Alessia Zecchini, Giorgio Minisini, Domenico Acerenza (Fiamme Oro), Lorenzo Marsaglia e Matteo Santoro (Marina Militare), affiancati dall’influencer Leonardo Bocci e dall’attore Filippo Tirabassi. Grazie alla straordinaria adesione e al contributo di tutti i partner, la manifestazione ha permesso di raccogliere oltre 30.000 euro a sostegno dei progetti territoriali di AISM Roma, volti a migliorare la qualità della vita delle persone con sclerosi multipla e patologie correlate. Sul podio sportivo di questa variegata staffetta benefica:

Sapienza Sport – 65,9 km percorsi

Lumache di Mare – 58,6 km percorsi

After Sunset – 55,1 km percorsi

Premi speciali sono andati ai team più rappresentativi in termini di inclusione e spirito solidale: I Francobelli (Poste Italiane), Piano ma arriviamo, e Gli Scostumati per l’impegno nella sensibilizzazione social.

A rendere ancora più ricca la giornata, il torneo di pallanuoto Under 12, organizzato da Aqvaroma Pallanuoto con la partecipazione di Rari Nantes Lazio, Finplus Pietralata, Asd Roma 2020, Juventus Pallanuoto e Tivoli Swimming Club e le attività di benessere dedicate in particolare alle persone con patologie neurodegenerative: Shiatsu, Zhineng Qi gong, Yoga, Metodo Feldenkrais e tecniche di respirazione.

La Presidente di AISM Roma, Lucia Palmisano, ha dichiarato:

«La 12 Ore Nuotando con AmOre è molto più di una manifestazione sportiva: è un momento in cui accessibilità e inclusione sociale diventano realtà concreta, grazie all’impegno condiviso di atleti, volontari, istituzioni e cittadini. Attraverso iniziative come questa, diamo vita ai principi dell’Agenda dei Diritti per le persone con sclerosi multipla, che affermiamo ogni giorno con determinazione, perché nessuno sia lasciato indietro.»

Numerosi anche i momenti istituzionali, con la partecipazione dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, del Presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, e del Presidente CIP Lazio, Giuseppe Andreana, che hanno sottolineato il valore sociale di iniziative come questa, capaci di promuovere sport accessibile e inclusione.

L’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato, ha dichiarato:

«Felice che un centro sportivo comunale ospiti una maratona di nuoto benefica. È bello vedere oltre 1000 persone in vasca per una causa nobile. Impianti funzionali e accessibili come quello pubblico di Valco San Paolo, oggi gestito dalla FIN, sono il frutto di un impegno concreto del Comune di Roma. La recente ristrutturazione e riapertura di questa struttura rappresentano un passo importante per garantire a tutti i cittadini l’accesso allo sport, favorendo in particolare l’aggregazione positiva di giovani e persone con disabilità».

Il Presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, ha sottolineato:

«Quando le strutture pubbliche vengono messe nelle condizioni di sostenere e promuovere il lavoro delle associazioni che affrontano le fragilità sociali, il beneficio ricade sull’intera comunità. Eventi come la '12 Ore Nuotando con AmOre per AISM' dimostrano come lo sport di base possa migliorare concretamente la qualità di vita delle persone a rischio di isolamento.»

Il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Lazio, Giuseppe Andreana, ha evidenziato:

«La missione del Comitato Italiano Paralimpico è proprio quella di moltiplicare le opportunità affinché ogni persona con disabilità possa praticare sport in sicurezza, con libertà di movimento e, perché no, con la giusta ambizione di migliorarsi. Manifestazioni come questa rappresentano un esempio virtuoso di come sport, inclusione e benessere possano andare di pari passo.»

A supportare la manifestazione, importanti partner:

Main partner: BCC Roma

Top partner: Poste Italiane

Altri partner: 1877 Stein, MLM Consulting, Blor, Acqua Minerale San Benedetto, Forhans, Arena, Luce Beauty by Alessia Marcuzzi, Studio Commerciale RP, Associazione SNGCI, Prioritalia, Manager Italia, Praxi Group, Agenzia Meedya

Media partner: Radio Roma, con la conduzione di DJ Rush