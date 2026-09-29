Oggi a Roma “I Semi del rispetto in Tour”

Il 30 settembre Piazza del Popolo a Roma si trasformerà in un simbolo nazionale di prevenzione e consapevolezza: il “Borgo del Sorriso” . Dalle 10 alle 19 , circa 6.000 metri quadrati nel cuore della Capitale ospiteranno un evento corale che unisce giovani, famiglie, istituzioni, scuole, associazioni, società sportive, Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza .

L’iniziativa rappresenta la tappa romana de “I Semi del Rispetto in Tour”, il progetto itinerante nato per portare in tutta Italia un messaggio concreto: la violenza si combatte costruendo rispetto. Partito nel novembre 2025 da Milano, il tour ha attraversato l'Italia unendo sport, educazione e solidarietà. Ogni tappa è una piazza di incontro dove cittadini, scuole e associazioni si uniscono per coltivare una cultura di rispetto reciproco e comunità.



L’appuntamento romano, che segue la presentazione del 15 settembre presso la Sala Caduti di Nassirya del Senato della Repubblica, segna una delle tappe più significative di un percorso che punta a “produrre chilometri di rispetto”.

Gazebi, attività sportive, incontri e momenti dedicati soprattutto ai più giovani animeranno la piazza per un’intera giornata. Realtà diverse, con esperienze e competenze differenti, saranno insieme per parlare di prevenzione, educazione alle relazioni e responsabilità condivisa.

Tante scuole parteciperanno a Roma, a questa giornata, la loro presenza assume un valore particolare perché porta il messaggio nel luogo in cui si formano relazioni, linguaggi e comportamenti. Parlare di rispetto con ragazze e ragazzi significa lavorare sulla prevenzione in modo concreto e investire sul futuro, prima che la violenza possa trovare spazio.

La prima semina è partita dalle associazioni. Mede@, che ha ideato “I Semi del Rispetto in Tour”, Unione Nazionale Vittime (Unavi), che ha collaborato alla sua ideazione e realizzazione, ASPERA - Associazione per l’Educazione al Rispetto Altrui e Associazione Oltre hanno costruito un progetto che ha trovato attenzione e adesione anche da parte delle istituzioni e delle realtà dei territori.



Un fronte comune contro la violenza



La giornata si aprirà con i saluti istituzionali e l'accoglienza dei partecipanti curata da Lorenzo Marinone, Presidente della Commissione Bilancio del Comune di Roma.

A guidare i lavori saranno gli interventi di Paola Radaelli (Presidente Unavi e Aspera), Daniele Natalizia (Presidente Mede@) ed Elisabetta Migliorelli (Presidente Associazione Oltre), che presenterà l'evento.



Il valore dell’iniziativa è sottolineato dalla presenza di figure istituzionali di primo piano: Tilde Minasi (Senatrice), Giusy Versace (Senatrice), Martina Semenzato (Deputata e Presidente Comm. bicamerale femminicidio), Paola Frassinetti (Sottosegretario Istruzione), Lucia Albano (Sottosegretario Economia), Roberta Angelilli (Vicepresidente Regione Lazio), Roberto Massucci (Questore di Roma), Lamberto Giannini (Prefetto di Roma), Michele Grillo (Fondazione Valori d’Italia), Mariastella Giorlandino (Fondazione Artemisia ETS).

È previsto il collegamento del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Parteciperanno inoltre Roberto Gualtieri (Sindaco di Roma), Stefano Erbaggi (Consigliere comunale), il magistrato Valerio de Gioia, il dirigente Domenico Scali, la prof.ssa Annamaria Giannini, Eleonora Frigerio (FIDAPA), l'avv. Anita Mangialetto, Antonella Cortese, le ricercatrici INDIRE Maria-Teresa Sagri e Daniela Bagattini, e Stefania Castricone (SINAFI) e molti altri. La Fanfara dei Carabinieri eseguirà l’Inno Nazionale Italiano.

Per Paola Radaelli, presidente di Unavi e di ASPERA, il significato dell’iniziativa parte dall’esperienza quotidiana accanto alle vittime e dalla necessità di investire nella prevenzione. ASPERA collabora anche per questo con il Ministero dell’Istruzione e del Merito in progetti dedicati all’educazione alle relazioni e al rispetto.

“Chi incontra le vittime sa quanto sia importante arrivare prima. Quando la violenza è già avvenuta siamo chiamati ad ascoltare, proteggere. Ma c’è un lavoro che deve cominciare molto prima: imparare a riconoscere il limite, il rispetto dell’altro. Vedere insieme in Piazza del Popolo associazioni, istituzioni, sport e forze dell’ordine ha un significato preciso: nessuno può affrontare da solo un problema che riguarda tutta la società” ha dichiarato presidente Radaelli



“L’idea era portare il rispetto fuori dai luoghi in cui spesso resta confinato alle parole e farlo camminare davvero - spiega Daniele Natalizia - Ogni tappa aggiunge persone, esperienze e relazioni. È questo il senso di ‘produrre chilometri di rispetto’”.

La giornata sarà presentata da Elisabetta Migliorelli, presidente dell’Associazione Oltre.