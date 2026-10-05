Femminicidio: riconoscere la violenza prima che diventi irreversibile

Il femminicidio rappresenta l’esito più estremo di una violenza che, molto spesso, non nasce improvvisamente. Prima dell’aggressione fisica possono esserci mesi o anni di controllo, svalutazione, isolamento, minacce, gelosia ossessiva e progressiva limitazione della libertà personale. Il fenomeno può essere analizzato dal punto di vista psicologico e relazionale, ponendo particolare attenzione ai segnali che possono precedere l’escalation della violenza e alla necessità di riconoscerli precocemente.

La Dott.ssa Giusi Ancora, Psicologa e Psicoterapeuta, sottolinea: "Una relazione violenta non coincide necessariamente, almeno all’inizio, con la violenza fisica. Il controllo del telefono, degli spostamenti, delle amicizie, del modo di vestirsi o delle disponibilità economiche può essere presentato come attenzione, gelosia o amore. Quando però il controllo diventa sistematico e limita l’autonomia della persona, ci troviamo di fronte a una dinamica di sopraffazione. Un elemento particolarmente importante è l’isolamento progressivo della vittima. La donna può essere allontanata dagli amici, dalla famiglia e dai propri punti di riferimento, fino a trovarsi in una condizione di forte dipendenza emotiva, economica o psicologica. A questo possono aggiungersi svalutazione, colpevolizzazione e alternanza tra aggressività e momenti di apparente pentimento.

È importante comprendere anche perché uscire da una relazione violenta possa essere estremamente difficile. Paura, minacce, dipendenza economica, presenza di figli, vergogna e speranza che il partner possa cambiare possono contribuire a mantenere la vittima all’interno della relazione.

Per questo è fondamentale evitare giudizi semplicistici come: “Perché non se ne è andata prima?” Particolare attenzione deve essere riservata ai momenti di separazione o tentativo di allontanamento, che possono rappresentare fasi particolarmente delicate quando il partner violento percepisce di perdere il controllo sulla relazione. Contrastare il femminicidio significa quindi intervenire prima dell’evento estremo: educare al rispetto, riconoscere i comportamenti di controllo, ascoltare senza giudicare e costruire una rete efficace tra famiglia, professionisti, servizi territoriali e istituzioni. Il messaggio centrale è chiaro: gelosia, possesso e controllo non sono forme d’amore. Una relazione affettiva sana presuppone libertà, rispetto, autonomia e riconoscimento dell’altro come persona. Prevenire la violenza significa imparare a riconoscerla quando è ancora fatta di parole, minacce, isolamento e paura, prima che possa trasformarsi in qualcosa di irreversibile"