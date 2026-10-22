Sabato e domenica con Famiglie in festa a Roma
Sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, dalle ore 10.00 alle 18.00, uno dei luoghi più iconici della Capitale si trasformerà in un grande villaggio a cielo aperto dedicato allo sport, alla salute e alla coesione sociale: il Parco Centrale del Lago dell’EUR ospiterà l'iniziativa “Famiglie in Festa” – Festa dello Sport, Inclusione, Benessere e Partecipazione.
Promossa dall’ASD CAST SUB ROMA 2000, già organizzatrice anche della storica manifestazione “Sport in Famiglia”. L’iniziativa nasce dalla volontà di valorizzare gli spazi pubblici urbani trasformandoli in luoghi di aggregazione accessibili, partecipati e di qualità per bambini, ragazzi, genitori, Over 65 e persone con disabilità.
L’obiettivo è proporre lo sport non come mera pratica motoria, ma come un linguaggio universale capace di abbattere le barriere, favorire il dialogo intergenerazionale e consolidare il senso di appartenenza alla comunità.
Nel corso del fine settimana, il pubblico potrà accedere gratuitamente a venti aree sportive e sperimentare un'ampia varietà di discipline: arrampicata, calcio, volley, tennis, hockey, bocce, basket, badminton, scacchi, golf, percorsi di psicomotricità, tennis da tavolo, calcio balilla, arti marziali, pugilato, tiro con l’arco, giochi tradizionali ed Esport.
Completeranno il programma momenti di Fitness & Wellness con corsi e dimostrazioni per ogni fascia d'età, tra cui balance training, Fit Boxe e attività motorie pensate specificamente per gli over 65.
Tra gli elementi più innovativi spicca il corner dedicato alla prevenzione e al benessere psicofisi-co: un desk informativo promuoverà stili di vita sani e sostenibili, mentre dimostrazioni pratiche di primo soccorso e sull'uso del defibrillatore (DAE) offriranno competenze fondamentali per la sicurezza di tutta la cittadinanza.Tra le attività dedicate ai più piccoli, Famiglie in Festa ospiterà anche il progetto Doctorbike to School, un laboratorio promosso da APS Doctorbike for People che trasforma la bicicletta in uno strumento di educazione, autonomia e cittadinanza attiva.
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