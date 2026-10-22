Sabato e domenica con Famiglie in festa a Roma

Sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, dalle ore 10.00 alle 18.00, uno dei luoghi più iconici della Capitale si trasformerà in un grande villaggio a cielo aperto dedicato allo sport, alla salute e alla coesione sociale: il Parco Centrale del Lago dell’EUR ospiterà l'iniziativa “Famiglie in Festa” – Festa dello Sport, Inclusione, Benessere e Partecipazione.