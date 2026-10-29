Villaggio Difesa da domani a Roma

Da domani, 30 ottobre, al 4 novembre, la Lega Navale Italiana sarà al Circo Massimo per il Villaggio Difesa , con uno stand nell’Area J estesa, accanto al Centro mobile della Marina Militare. L’iniziativa offrirà a bambini, ragazzi e adulti l’opportunità di avvicinarsi al mondo della vela e degli sport nautici, scoprendo il valore educativo, sociale e ambientale delle attività legate al mare.

Protagonista dello stand sarà un simulatore di vela su Optimist, la deriva utilizzata per avvicinare i più giovani alla navigazione. Guidati dagli istruttori della LNI, i visitatori potranno sperimentare le principali manovre e conoscere i principi di base della conduzione di una barca a vela. Ad accogliere i più piccoli ci sarà anche Tobia, il pulcinella di mare mascotte dell’associazione, impegnato nelle iniziative dedicate all’educazione delle nuove generazioni alla conoscenza e al rispetto dell’ambiente marino.

Lo spazio sarà inoltre dedicato ai progetti con cui la Lega Navale Italiana promuove la sicurezza in acqua, la sostenibilità e la diffusione della cultura del mare. Tra questi, la Carta dei Valori, che riunisce i nove principi alla base dell’attività associativa, tra cui accoglienza, competenza, solidarietà e rispetto dell’ambiente, la campagna nazionale Eliche Responsabili, dedicata alla prevenzione degli incidenti causati dalle eliche delle imbarcazioni e alla tutela di bagnanti e subacquei, e il Ventalogo del Mare, realizzato in collaborazione con Marevivo, che propone venti buone pratiche per vivere mare, laghi e fiumi in modo sicuro, sostenibile e consapevole.

Presso lo stand sarà possibile ricevere informazioni sulle attività delle Sezioni e Delegazioni della LNI presenti sul territorio nazionale, sulle opportunità di partecipazione alle iniziative associative e sulle modalità per diventare soci.

Fondata nel 1897 e vigilata dal Ministero della Difesa e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Lega Navale Italiana conta quasi 64.000 soci, 250 strutture periferiche e quattro Centri Nautici Nazionali, situati a Belluno, Ferrara, Sabaudia e Taranto. Attraverso la propria rete territoriale, l’associazione promuove la vela, la canoa, il canottaggio, la pesca sportiva e le attività subacquee, coinvolgendo ogni anno migliaia di giovani, adulti e persone con disabilità. Accanto alla pratica sportiva, porta avanti attività di formazione nautica, educazione ambientale e inclusione sociale, favorendo l'accesso agli sport nautici e la conoscenza del patrimonio marittimo e delle acque interne.

Il Villaggio Difesa è a ingresso gratuito e sarà aperto al pubblico il 30 ottobre dalle 10 alle 18 dal 31 ottobre al 3 novembre dalle 9.30 alle 18 e il 4 novembre dalle 9.30 alle 23.30.