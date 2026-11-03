A Roma “Lo Schiaccianoci” con l'étoile Tatyana Melnyik

Tatyjana Melnyik, tra le interpreti più acclamate della danza classica mondiale, si è formata alla celebre Accademia di Perm in Russia e con un importante percorso al Teatro Stanislavsky di Mosca prima di trasferirsi a Budapest nel 2015, la Melnyik è Prima Ballerina (Principal Dancer) del Balletto Nazionale Ungherese (Hungarian State Opera Ballet), titolo di Étoile ufficialmente conferito per la stagione 2019/2020 e riconfermato anche nelle stagioni successive. Regolarmente invitata nei gala più prestigiosi del panorama globale (tra cui il celebre format Les Étoiles), l'Étoile sarà la protigonista assoluta della data romana, regalandoci un'interpretazione di supremo virtuosismo, raffinatezza ed intensa carica espressiva.