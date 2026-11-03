A Roma “Lo Schiaccianoci” con l'étoile Tatyana Melnyik
Un capolavoro senza tempo sulle immortali note di Pëtr Il’ič Čajkovskij, che vedrà, in via esclusiva per l’appuntamento romano, la partecipazione straordinaria dell’Étoile Tatyjana Melnyik all'Auditorium della Conciliazione il 27 novembre.
Tatyjana Melnyik, tra le interpreti più acclamate della danza classica mondiale, si è formata alla celebre Accademia di Perm in Russia e con un importante percorso al Teatro Stanislavsky di Mosca prima di trasferirsi a Budapest nel 2015, la Melnyik è Prima Ballerina (Principal Dancer) del Balletto Nazionale Ungherese (Hungarian State Opera Ballet), titolo di Étoile ufficialmente conferito per la stagione 2019/2020 e riconfermato anche nelle stagioni successive. Regolarmente invitata nei gala più prestigiosi del panorama globale (tra cui il celebre format Les Étoiles), l'Étoile sarà la protigonista assoluta della data romana, regalandoci un'interpretazione di supremo virtuosismo, raffinatezza ed intensa carica espressiva.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS