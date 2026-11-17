3Bmeteo - principale centro meteorologico italiano specializzato nella creazione e diffusione di previsioni del tempo - e Lega Calcio Serie A - l'associazione di categoria che gestisce le più importanti competizioni calcistiche per club in Italia - annunciano la partnership che pone l’attività meteorologica al servizio del calcio e delle partite più rilevanti a livello nazionale. L’accordo, relativo all’intera stagione sportiva 2026/2027, prevede l’ideazione e messa in onda di “Che tempo farà”, programma radio/tv dedicato alle previsioni meteo nelle località e sui campi di calcio dei match di Campionato e Coppa Italia. Alla conduzione un volto di 3Bmeteo presenta le previsioni in merito a temperature, pioggia e vento per sapere quali condizioni attendere al fischio d’inizio di ogni partita.

“Che tempo farà” - registrato presso l’iliad IBC di Lissone, il centro tecnologico e produttivo di Lega Calcio Serie A - va in onda ogni settimana nei giorni che precedono le partite su Radio TV Serie A, canale visibile in streaming su DAZN nella sezione dedicata alla Serie A, sul sito e sull’app ufficiali di Lega Calcio Serie A e, in tutta Italia, in radio digitale DAB+. Il programma è disponibile, inoltre, sui canali social di Lega Calcio Serie A (Facebook, Instagram, TikTok) e di 3Bmeteo oltre che su 3Bmeteo Channel.

Una partnership che unisce due pubblici di grande ampiezza: da un lato 3Bmeteo, che tra sito e app registra in media oltre 15 milioni di utenti unici al mese (Audicom, gennaio-luglio 2026), dall’altro la community di Lega Calcio Serie A che sulle proprie piattaforme social conta complessivamente 48 milioni di followers.

“Collaborare con una realtà prestigiosa come Lega Calcio Serie A è per noi motivo di grande orgoglio, tanto più su un terreno nuovo e in forte evoluzione come quello della televisione digitale”, ha dichiarato Massimo Colombo, membro del CDA di 3Bmeteo. “Siamo orgogliosi di mettere l’esperienza dei nostri meteorologi al servizio della Serie A. Il calcio si gioca all’aperto e il tempo che farà è parte della partita. Grazie a questa partnership portiamo le nostre previsioni dove contano di più: su ogni campo di gioco, tra i tifosi, ogni settimana, per tutta la stagione. Dopo il lancio del nostro canale CTV, 3Bmeteo Channel, è anche un'ulteriore importante occasione per misurarci, ai massimi livelli, con un linguaggio per noi abbastanza nuovo, ossia quello della televisione digitale”.

“Radio Tv Serie A è un progetto nato per avvicinare ancora di più il mondo del grande calcio italiano ai tifosi” - ha commentato Lorenzo Dallari, Direttore Editoriale & Social di Lega Calcio Serie A -. “Ogni stagione abbiamo arricchito il palinsesto con progetti che raccontassero non solo quanto avviene sul terreno di gioco, ma anche le curiosità, i dietro le quinte e le storie che rendono la Serie A unica. La collaborazione con 3Bmeteo si inserisce perfettamente in questo progetto, perché amplia l’offerta del nostro canale aggiungendo un servizio utile agli appassionati per conoscere le condizioni meteo che accompagneranno le partite di ogni giornata, un aspetto fondamentale soprattutto per chi si recherà allo stadio a tifare la sua squadra del cuore”.

L’accordo si inserisce nel contesto di attualità segnato dal climate change in cui sono sempre più frequenti gli eventi meteo di forte intensità e in cui l’attività previsionale assume un rilievo strategico centrale ai fini di un’efficace organizzazione dei match e del coinvolgimento dei tifosi. Dal controllo del pallone, passando per le condizioni del campo, fino alla tenuta fisica dei giocatori, il meteo incide in modo significativo su diversi aspetti di una partita di calcio.

Conoscere in anticipo le condizioni previste aiuta quindi a inquadrare il contesto in cui si svolgerà l’incontro e le condizioni che i giocatori dovranno affrontare. E chi segue la propria squadra dagli spalti sa che la preparazione alla partita passa anche dalle previsioni: insieme ad abbonamento e sciarpa con i colori del cuore, sapere che tempo farà sugli spalti o durante la trasferta aiuta il tifoso a scegliere l’abbigliamento più adatto e ad organizzare gli spostamenti con maggiore comfort e sicurezza. “Che tempo farà” segna così una “doppietta”, accompagnando la narrazione calcistica con un’informazione di servizio utile anche fuori dal campo.