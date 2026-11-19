Le maglie di Rabiot e Modric a sostegno del passaporto ematico e della Fondazione Polito. L'annuncio in una note: "Un gesto di grande sensibilità e vicinanza da parte dell’AC Milan, che ha donato alla Fondazione Fioravante Polito due prestigiose maglie ufficiali autografate dai campioni Adrien Rabiot e Luka Modrić. Un dono speciale, accompagnato da un affettuoso messaggio del team di comunicazione rossonero, che testimonia ancora una volta come il calcio sappia andare oltre il terreno di gioco, diventando simbolo di solidarietà, condivisione e attenzione verso il sociale. Il presidente Davide Polito, a nome dell’intera Fondazione, esprime un sentito ringraziamento all’AC Milan per questo importante gesto di vicinanza e sensibilità. Quando i grandi campioni e le grandi società sportive scendono in campo per la solidarietà, a vincere è tutto lo sport!"