Tecnover e il metodo Airless, pittura al top

Che si debba imbiancare una singola stanza o dipingere un intero edificio, verniciare una recinzione o decorare le porte di un’abitazione, diventa in ogni caso fondamentale rivolgersi ai professionisti giusti, quelli cioè che siano in grado di effettuare un lavoro impeccabile, in tempi contenuti e con la massima cura di tutti i dettagli. In Italia esiste un’azienda una che non ha mai “tradito” i suoi clienti e che si contraddistingue per l’alta professionalità del suo operato. Stiamo parlando di Tecnover. L’azienda, con sede a Muggiò, nella provincia di Monza e della Brianza, si contraddistingue inoltre per le numerose ed efficaci soluzioni specifiche pensate per la verniciatura. Tra queste, ecco Airless, una tecnica ad altissima resa che non produce “overspray”, garantendo al contempo un’altissima resa ogni qualvolta viene utilizzata.

I benefici di Airless

I vantaggi che Airless è in grado di produrre sono davvero molteplici: con il metodo Airless (tradotto in italiano “senz’aria”), infatti, si evita una dannosa dispersione di particelle in forma di nebbia, consentendo alla pittura di depositarsi lungo la superficie senza che si verifichi alcun spreco di prodotto. Tutto ciò in quanto il prodotto viene inviato ad un’alta pressione (220 Bar). La caduta di pressione all’uscita provoca la nebulizzazione del materiale che giunge a bassa velocità sulla superficie da verniciare. Proprio per tale motivo, il rimbalzo di prodotto è davvero minimo, con overspray sostanzialmente nullo. Questa particolare ed innovativa tecnica di verniciatura produce alcuni indubbi benefici: tra questi, l’assoluta garanzia di una perfetta resa, con totale assenza di dispersione del prodotto. Non va certo dimenticato il successo della tecnica utilizzata, anche in virtù dell’indubbia velocità di applicazione che è in grado di produrre. Tutti gli interventi con metodo Airless si contraddistinguono infatti per la loro estrema semplicità e rapidità. Va poi aggiunto (elemento certamente di non secondaria importanza) che il metodo è anche salutare per l’operatore, il quale non deve mai avere a che fare con alcuna presenza di nebbia. I campi di applicazione della verniciatura Airless sono davvero i più disparati, in quanto permette di spruzzare anche prodotti a maggiore viscosità, andando a coprire angoli e parti della superficie difficili da trattare. Il prodotto si applicherà così in modo del tutto uniforme, garantendo la piena resa sia sulle superfici lisce che su quelle ruvide. Tecnover, grazie all’innovativo sistema Airless, garantisce quindi un intervento efficace in edilizia, carpenteria e nautica industriale.

Le macchine Tecnover

Le macchine per verniciatura Airless, come accennato in precedenza, permettono una velocità di esecuzione davvero invidiabile. Punto di forza delle pompe Airless serie Testarossa è il loro raggio d’azione, che parte dai 30 metri del modello Superquattromila, fino ai 90 metri del modello Superventimila. Questo permette di non perdere tempo nel dover spostare la macchina durante l’utilizzo. Le pompe per verniciatura Airless serie Testarossa possono tranquillamente essere utilizzate per svariate tipologie di lavorazione e risultano pertanto efficaci sia in campo edilizio (esterni, interni, impermeabilizzazioni, bonifica eternit) sia nella carpenteria, ma anche nella nautica (per l’applicazione della pittura antivegetativa), fino all’industria. Davvero numerosi sono anche i prodotti spruzzabili, come smalti, vernici, primers, tempere, pitture lavabili da interno, pitture silossaniche e al quarzo per esterni, incapsulanti per l’amianto, pitture intumescenti, bicomponenti, resine epossidiche e molti altri. Quando equipaggiate con il serbatoio a caduta in acciaio inox da 30 litri, le versioni più potenti possono spruzzare anche prodotti con un elevato livello di viscosità, come stucchi, guaine impermeabilizzanti o prodotti tixotropici. Nei casi in cui il prodotto da applicare disponesse di specifiche caratteristiche di densità, occorre equipaggiare la pompa Airless con un serbatoio a caduta che si sostituisce al sistema di aspirazione.

Le tecnologie più avanzate

Anche in questo caso, i sistemi di verniciatura Airless sono stati studiati appositamente da Tecnover per rendere particolarmente agevole tale operazione. Tutto ciò in quanto la testata è collocata in una posizione verticale. Appare dunque evidente che, per il montaggio, sarà sufficiente semplicemente avvitare il serbatoio sulla valvola di aspirazione. Ma non è tutto: come altro accessorio di grande utilità, Tecnover ha progettato una versione speciale della stessa valvola di aspirazione. Quest’ultima dispone di un pulsante di sblocco dell’otturatore, il quale permette di evitare di svuotare il serbatoio per liberarne la sede. l serbatoi delle macchine di Tecnover per verniciatura Airless hanno una capacità di 30 litri e vengono realizzati in acciaio inox per garantire una più alta resistenza rispetto ai tradizionali contenitori in plastica. Da notare anche la loro posizione centrale sul carrello, che consente all’operatore di spostare agevolmente la pompa.