WWE Backlash 2020, dove vedere il PPV e match program

ORLANDO (Florida) - Il Performance Center di Orlando, centro di allenamento della WWE, continua a ospitare i PPV della compagnia di Vince McMahon. Sarà così infatti anche per Backlash 2020, altro evento a porte chiuse a eccezione della novità delle ultime settimane, con gli altri wrestler nel ruolo di tifosi d'eccezione separati dal ring con vetri di plexiglass. Gli incontri saranno tutti in diretta, a parte l'attesissimo "The Greatest Match Ever" tra Randy Orton ed Edge, registrato nei giorni scorsi. Per il resto saranno messi in palio entrambi i titoli principali, l'Universal Championship di Braun Strowman e il WWE Championship di Drew McIntyre, così come lo United States Championship, la cintura di campionessa di Raw e quelle di coppia della divisione femminile.

WWE Backlash 2020, quando e dove vederlo

Il PPV si terrà nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 giugno, a partire dalle 2. Potrà essere guardato sul WWE Network (con commento in lingua originale) o su SkySport, che lo trasmetterà in diretta (con commento in italiano) e in replica nei giorni successivi, anche On Demand. Lo show comincerà come di consueto un'ora prima con il Kick-off, visibile gratuitamente sul canale ufficiale YouTube della WWE.

Tutti i match in programma

Al momento sono sette gli incontri presenti nel match program del PPV, come sempre però potrebbe essere soggetto a modifiche e aggiunte dell'ultima ora.

Greatest Wrestling Match Ever - Edge vs. Randy Orton

WWE Championship Match - Drew McIntyre (c) vs. Bobby Lashley

Universal Championship Handicap Match - Braun Strowman (c) vs. The Miz & John Morrison

Raw Women's Championship Match - Asuka (c) vs. Nia Jax

Single Match - Jeff Hardy vs. Sheamus

Women's Tag Team Championship Match - Bayley & Sasha Banks (c) vs. Alexa Bliss & Nikki Cross vs. The IIconics

United States Championship Match - Apollo Crews (c) vs. Andrade