Mondiale Snowkite a Roccaraso, vince Tari nel Race donne. E Tagliente (terza) non finisce mai

Mondiali di Snowkite.

Intervista alla plurimedagliata Irene Tagliente, protagonista di tre mondiali di kiteboarding di cui due sulla neve Snowboard.

Si è appena conclusa a Roccaraso la tappa finale per l’assegnazione dei titoli mondiali di disciplina Racing del IKA Snowkite World Cup 2022. Tre giornate intense piene di azione che hanno visto i 43 atleti in rappresentanza di 10 nazioni sfidarsi in spettacolari gare di racing, long distance e GPS. Spettacolo nei primi due giorni nell’altopiano alle spalle di Monte Pratello per chiudere le race finali sulla piana delle 5 Miglia.

Una disciplina, quello dello SnowKite che sta conoscendo sempre più praticanti ed appassionati, che scoprono il senso di libertà nel sciare con il solo traino dell’aquilone spinto dal vento, con performance che possono sfiorare i 90 kmh in piena velocità.

Una sfida che da molti anni, l'Associazione Internazionale IKA, rappresentata in loco dal Presidente Mirco Babini e Spyros Krotsis, conosciuta per aver esportato il Kiteboarding nella disciplina del Foil a sport Olimpico, ora ripropone un impegno nello sviluppo, promozione e format di gare nel mondo dello snowkite. La sinergia con gli organizzatori locali, come la Scuola Snowkite di Roccaraso di Niccolò de Simone, è un enorme opportunità per far inserire sempre più la destinazione di Roccaraso nel radar europeo delle aree per la pratica di questo sport.

Il trofeo supportato da Porsche On Board, ha chiuso una kermesse degna dei migliori appuntamenti internazionali con podi d’eccezione e un arrivederci al 2023.

L’Italia guadagna il podio anche in questa occasione per lo snowboard femminile disciplina Race con Irene Tari e l’ingegnere biomedico Irene Tagliente, che continua a stupire. Dopo aver partecipato al campionato mondiale di Kiteboarding disciplina Freestyle femminile, nel 2016, classificandosi in ottava posizione, nel 2017 Irene Tagliente vince il Campionato Italiano Master nella disciplina TTRace e decide di mettersi in gioco anche sulla neve. Nel 2019 ha vinto i campionati del mondo di Snowkite formula Special GPS categoria femminile Snowboard. A distanza di due anni è tornata in campo conquistando la terza posizione mondiale per la disciplina Race.

La campionessa Tagliente vede le sue origini nella pratica del Kitesurf e ha una grande passione per gli sport estremi. Possiamo definirlo uno degli sport estremi?

«Si tratta della famiglia di sport estremi che non può essere praticata sulle piste da sci tradizionali e richiede spazi aperti con buona neve, lontani da ostacoli».

Ma come nasce questa disciplina?

«Lo snowkite è nato dall’unione tra un’ala da kitesurf e gli sci o lo snowboard per “navigare” sulla neve e seguire il vento. È come uno skilift ma porta il rider dove vuole, sul piano, in salita ed in discesa. Uno sport in cui la conoscenza del vento è fondamentale come la conoscenza della montagna caratterizzata da cambiamenti climatici repentini».

Una vita dedicata allo studio, alla ricerca e allo sport. Come è riuscita a conciliare tutto questo?

«Basta trovare la giusta organizzazione e si può fare tutto. La passione, l’impegno e la determinazione rappresentano la chiave vincente nello sport, nello studio e nell’attività lavorativa. I sacrifici ripagano sempre. Con la forza di volontà, impegno e dedizione si vincono facilmente gli ostacoli e si superano le difficoltà. Sorrido quando sento alcuni genitori ancora oggi dire che arriva il momento di scegliere tra sport e scuola».

Lei oggi è impegnata come dirigente ingegnere biomedico presso un’azienda sanitaria locale del Lazio che non le lascia margini di tempo per gli allenamenti. Come si è preparata ai mondiali?

«Molti giudicano le mie ferie poco rilassanti, ogni momento libero lo dedico alla famiglia ma anche ad allenarmi per essere sempre pronta. L’istinto mi guida verso il momento giusto per tornare a competere ma ogni volta in discipline del kite differenti. Un secondo posto al Campionato Snowkite e medaglia di bronzo nel mondiale snowkite nella disciplina Race in Snowboard per il 2022 mi gratifica abbastanza».

Quale è stata la difficoltà più grande di questa competizione.

«Il primo posto è andato ad una cara amica e campionessa di 19 anni Irene Tari che da anni compete a livello internazionale. L’età può fare la differenza ma sicuramente anche l’attrezzatura che nel mio caso non avevo avuto modo di personalizzare per il vento leggero. Speravo in vento più intenso nelle mie vele per potermi esprimere al meglio ma sono comunque molto soddisfatta date le condizioni estreme in cui abbiamo gareggiato».

Perché un mondiale a Roccaraso?

«Sono poche le località montane dotate di ampi altopiani e vallate libere da ostacoli. Roccaraso ha un comprensorio in grado di offrire diversi campi di regata a seconda della quantità di neve, dell’intensità del vento e della sua direzione garantendo il corretto svolgimento delle competizioni. Personalmente sono fortunata a poter partecipare a questo campionato senza dovermi spostare ed allontanare dal lavoro. Sicuramente se avessi partecipato alla prima tappa in Ucraina avrei guadagnato più punti e avrei potuto ambire al primo posto ma ho dato precedenza al lavoro dato il periodo storico e la crisi pandemica in atto».

Obiettivi per il futuro?

«Un podio al mondiale è un buon modo per iniziare l’anno. Dopo il freestyle, il TTRace, la formula GPS e la disciplina Race in snowboard. Avrei piacere nel salire sul podio in altre due discipline del kite per raggiungere il mio obiettivo personale… per cui mai dire mai».

I RISULTATI

OVERALL SNOWKITE WORLD CUP WINNER 2022 Course Race

1° Snowkite SCI Dimytro Yasnolobov (UKR)

2° Snowkite SCI Zakhar Khamatkhanov (UKR)

3° Snowkite SCI Volodymir Yavorsky (UKR)

1° Snowkite SCI Femminile Mariska Wildemberg ( NED)

2° Snowkite SCI Femminile Marina Shevchuk (UKR)

3° Snowkite SCI Femminile Christelle Dyvry (FRA)

1° Snowkite Board Vadim Grushko UKR

2° Snowkite Board Eugen Pugachev UKR

3° Snowkite Board Lucas Maky CZE

1° Snowkite Board Irene Tari ITA

2° SnowKite Board Oksana Ivanova UKR

3° Snowkite Board Irene Tagliente ITA