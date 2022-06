WWE Hell in a Cell 2022: dove vederlo in tv, streaming e match card

CHICAGO (Illinois) - La road to Hell in a Cell 2022 è ormai all’ultima curva in casa WWE. Questa notte (tra domenica 5 e lunedì 6 giugno), direttamente dalla Allstate Arena di Chicago, andrà in scena il Premium Live Event di giugno, con tantissimi match molto attesi, in una serata dove tante Superstar si sfideranno per la resa dei conti finale, mettendo il punto esclamativo a rivalità iniziate a WrestleMania 38.