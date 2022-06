Elisabetta Canalis, docu-reportage sul suo debutto sul ring

ROMA - Ha debuttato da poco nella kickboxing, Elisabetta Canalis. E il suo esordio spettacolare l'ha fatta diventare anche protagonista di un mini docu-reportage firmato DAZN e disponibile in esclusiva sulla piattaforma di streaming sportivo. All'interno Elisabetta racconta la passione per questa disciplina, il suo allenamento, la preparazione atletica necessaria e l’emozione del suo primo incontro avvenuto nella dodicesima edizione di “The Night of Kick and Punch”, contro la ventunenne Rachele Muratori, approdata agli sport di combattimento dopo un passato nella danza classica.

Docu-reportage sulla Canalis

Spazio anche al coach d’eccezione che segue Elisabetta da anni nel suo percorso di preparazione nella palestra Kick and Punch: il campione Angelo Valente, che nella sua carriera da fighter ha conquistato numerosi titoli a livello nazionale e mondiale. "Ci sono i ragazzi del team che si sono preparati, erano tutti motivati e contenti. È una cosa che mi dà molta carica e mi incoraggia. Non sarei mai salita sul ring se non avessi avuto Angelo al corner. Non si sceglie questo sport per caso", le parole della Canalis. Su di lei sono in arrivo su DAZN altri speciali contenuti che la vedranno protagonista del racconto appassionante degli sport da combattimento.