Federugby riorganizza l'Alto livello con un tavolo operativo

ROMA - La Federazione Italiana Rugby pensa in grande, e punta a crescere ulteriormente. Negli ultimi giorni la FIR ha avviato un processo di riorganizzazione della propria struttura tecnica dedicata all'Alto Livello, "L'obiettivo è quello di rendere l'opera di sviluppo di atleti per la scena internazionale sempre più profonda - scrive la Federazione in una nota ufficiale - e rispondente alle necessità del rugby mondiale d’elite”.