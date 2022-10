WWE Extreme Rules 2022, come vederlo in tv, streaming e match card

PHILADELPHIA (Pennsylvania) - Un altro grande evento apre l’autunno in casa WWE. Arriva il momento di WWE Extreme Rules, una kermesse ricca di match imperdibili. Tra questi ci sarà spazio anche per il nostro connazionale Giovanni Vinci, alla sua prima esibizione in un Premium Live Event da quando fa parte del Main Roster. Vinci (ex Fabian Aichner), al fianco di Gunther e Ludwig Kaiser (suoi compagni dell’Imperium), sfiderà The Brawling Brutes, il team formato da Sheamus, Ridge Holland e Butch.