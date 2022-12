Sportivi che guadagnano di più al minuto: il più pagato è una sorpresa

Il tempo è denaro e nessuno lo sa come Conor McGregor. Il 34enne irlandese infatti, tra i volti più noti delle arti marziali miste, è l'atleta più pagato al minuto in tutto il mondo. A posizionarlo in cima a questa speciale classifica uno studio del bookmaker nordamericano 'OLBG' che si è basato sui profitti e i contratti degli sportivi a cui ha avuto accesso la rivista 'Forbes' (sono stati analizzati gli incontri andati in scena dal primo maggio 2021 allo stesso giorno dell'anno successivo per quanto riguarda pugili e fighters, mentre per gli sport di squadra è stata presa in considerazione la stagione 2021/22).