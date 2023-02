Superbowl, la finale dei record: dove vederla in tv e in streaming

GLENDALE (STATI UNITI) - Appuntamento a Glendale , Arizona, per l'attesa finale del Super Bowl che si disputerà nella notte (ore 00.30) tra il 12 e il 13 febbraio: si affrontano i Philadelphia Eagles e i Kansas City Chiefs . Due grandi squadre abituate a competere per grandi traguardi: gli Eagle s hanno conquistato il titolo nel 2018 mentre i Chiefs , campioni nel 2020, giocano la loro terza finale nelle ultime quattro stagioni.

Partita: Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs

Orario partita: 00.30 (ora italiana)

Canale Tv: Dazn, Raidue

Pay Tv Streaming: Dazn

Dove e a che ora vedere la finale del Super Bowl

Philadelphia Eagles-Kansas City Chiefs, match valido per la finalissima del Super Bowl, è in programma alle 00.30 allo State Farm Stadium di Glendale e sarà trasmesso in diretta da Dazn e Raidue. In streaming il match sarà visibile su Dazn.