WWE, Elimination Chamber 2023: come vederlo in tv, streaming e match card

ROMA - Ultima tappa della road to WrestleMania 39. È il momento di Elimination Chamber 2023, che si svolgerà nelle notti dell’1 e del 2 aprile. Un Premium Live Event in cui tantissimi equilibri potrebbero cambiare, a partire dalla situazione che riguarda il WWE Undisputed Universal Championship.

Come vedere WWE Elimination Chamber: streaming e diretta tv

Il PLE si terrà nella notte italiana fra sabato 18 e domenica 19 febbraio (inizio ore 2, mentre all'una ci sarà il kickoff), direttamente dal Bell Centre di Montreal (Canada). In Italia sarà trasmesso in tv e streaming sul WWE Network.

WWE Elimination Chamber: la match card

Questa la match card dell’evento:

WWE Undisputed Universal Championship – Roman Reigns (c) vs Sami Zayn.

Elimination Chamber per un WWE Raw Women’s Championship match a WrestleMania – Asuka vs Liv Morgan, Nikki Cross, Raquel Rodriguez, Natalya, Carmella.

Single Match – Brock Lesnar vs Bobby Lashley.

Mixed Tag Team Match - Edge & Beth Phoenix vs Finn Balor & Rhea Ripley

Elimination Chamber per il WWE United States Championship - Austin Theory (c) vs Seth Rollins, Johnny Gargano, Bronson Reed, Damian Priest, Montez Ford