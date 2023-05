Subasio Crossing, vittorie di Raffaelli e Puma nella 33 km

Subasio Crossing, seconda edizione, un grande successo, non solo di partecipazione (oltre 330 gli iscritti in rappresentanza di tante Regioni italiane ma anche da Stati Uniti, Francia, Spagna, Australia e Filippine che si sono riversati in questo incredibile angolo di mondo), ma sarebbero stati oltre 450 con tutte le richieste che ci sono arrivare, e per il percorso, magnifico, suggestivo e segnalato alla perfezione, ma sopratutto per l’atmosfera che si è respirata: un mondo di colori, gentilezza, sorrisi, passione. Il mondo e lo stile di Umbria Crossing. Subasio Crossing, correre nelle antiche colline umbre, lungo i sentieri cari a San Francesco, tra boschi, oliveti, eremi e panorami mozzafiato che si aprono su tutta la valle umbra.

Domenica 21 Maggio 2023 si è svolta la seconda edizione di Subasio Crossing, trail a circuito con partenza ed arrivo a Collepino di Spello, uno splendido gioiello medievale in pietra adagiato sulle pendici del monte Subasio, abitato da trenta persone, a due passi da Spello, la città dei fiori. Tre le distanze 11/22/33Km a cui è stato possibile partecipare. Ad ogni giro, che misura 11Km con 550 m di dislivello positivo, Collepino ha accolto i partecipanti con una grande festa, di musica, colori e sorrisi. Intorno al 7km, al rifugio Fonte Bregno, a tutti i partecipanti, ad ogni giro, è stato consegnato un braccialetto celebrativo di diverso colore. All’arrivo a tutti i finishers la medaglia realizzata in legno di recupero, un “tappino” per la degustazione di una birra artigianale locale ed un area “postural” per massaggi e trattamenti fisioterapici in collaborazione con il Corso di Laurea in Fisioterapia dell’Università degli Studi di Perugia, sede di Foligno. Ha completato il programma del fine settimana “Subasio Hiking”, escursione a piedi di 8.7km organizzata dal CAI Foligno, in programma sempre domenica 21 Maggio

I risultati: nella 33K netta vittoria di Samuele Raffaelli con 2h49’55”, alle sue spalle Andrea Capoccia a 15’19” e Simone Andreani a 16’18”. Successo fra le donne per Giovanna Puma in 3h32’22” davanti a Raffaella Tempesta a 17’02” e a Maridel Matinong A 48’02”. I due giri del percorso pari a 22Km hanno premiato Daniele Novelli in 2h06’47”. A Cristina Mercuri la gara femminile in 2h15’43”. Sugli 11Km primo Lorenzo Bronchinetti in 53’39”. Sul gradino più alto del podio anche Lucia Di Rienzo in 1h12’15”

E’ stata una grande festa dell’outdoor, per contribuire a comunicare al mondo che la nostra Regione, oltre essere una delle più belle al mondo, con i suoi borghi, i suoi musei, la sua natura incontaminata e le sue eccellenze eno-gastronomiche è una fantastica palestra a cielo aperto; una rete infinita di sentieri fra loro collegati, un paradiso per i milioni di appassionati nel mondo di trailrunning, trekking e mountain bike.

Subasio Crossing fa parte del progetto Umbria Crossing: un progetto ambizioso, con una visione, partito da Bettona con Bettona Crossing, un ultratrail entrato nel calendario ideale di tanti appassionati di trail-running in Italia e nel mondo, in programma nel Borgo etrusco Sabato 23 Settembre 2023