Steelman H24 Race, la sfida “sovrumana” dal 26 al 28 maggio a Gaeta

Ne resterà soltanto uno, o almeno, si può presupporre che al traguardo ne arriveranno in pochi. In effetti Steelman H24 Race ha tutte le caratteristiche di una gara da “Highlander”. In 24 ore i partecipanti saranno impegnati in corsa, nuoto, kayak, sollevamento pesi, mountain bike, un evento sportivo a sorpresa, vogatore e per chiudere in bellezza il crossfit. Un evento pionieristico e unico nel suo genere per gli amanti degli sport estremi che si terrà il 26-27-28 maggio a Gaeta.Si gareggia in coppia con un programma serratissimo che mette alla prova endurance, forza massima e resistenza psicologica dei partecipanti. L’evento, che vedrà al via 100 atleti scelti dopo una rigorosa fase di qualificazione, avrà luogo in più location, tra terra e mare, per dare spazio alle 7 discipline comprese da affrontare nelle 24 ore di gara.