Bridge, Addaura sul tetto d'Europa: trionfo in Champions Cup!

Un grande trionfo per l'Italia del Bridge che sale sul tetto d'Europa grazie a Luca De Michelis, Massimiliano Di Franco, Giuseppe Failla, Andrea Manno, Fulvio Manno (coach), Ron Pachtman e Piotr Zatorski, portacolori dell'Associazione Bridge Addaura e vincitori della Champions Cup (di fronte i campioni nazionali dei vari Paesi europei) andata in scena in Croazia da giovedì 9 a sabato 11 novembre.

Addaura ferma i campioni del mondo

A Dubrovnik erano schierati alcuni fra i più forti giocatori del pianeta come gli svizzerri del Bridge Contact Club, campioni del mondo in carica dopo il recente successo a Marrakech. E proprio gli elvetici sono stati sconfitti in finale dalla squadra palermitana, che aveva in precedenza superato senza troppi affanni i norvegesi del club di Trondheim in semifinale. Un'impresa che testimonia come il Bridge italiano sia ancora competitivo, all'avanguardia, presente. Al punto da fermare i campioni del mondo.