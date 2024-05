A Nettuno i Campionati Italiani Assoluti di Paracadutismo sportivo

ROMA - Una sfida d’alta quota: dal dal 15 al 19 maggio Nettuno avrà modo di ospitare i Campionati Italiani Assoluti di Paracadutismo Sportivo . L’evento si aprirà con la cerimonia di apertura riservata all’anniversario dello sbarco degli Alleati. Il 16 e 17 maggio andrà in scena la Gara di Stile Crazy Fly, nelle giornate del 18 e 19 maggio è in programma la Gara di Precisione in Atterraggio. Sempre nella giornata del 19 maggio si svolgerà il Trofeo Excalibur Para Show.

Le discipline di Stile e Atterraggio

La disciplina dello Stile consiste in un lancio da un’altezza di 2200 metri con 30 secondi di caduta libera. In tale frangente gli atleti dovranno effettuare una concatenazione di 6 evoluzioni e volteggi nel minor tempo possibile. Le prestazioni verranno riprese con un video ripreso da terra, e successivamente valutato dai giudici di gara. La disciplina di Precisione in Atterraggio consiste in una prestazione individuale valutata all’interno di una classifica a squadre. La prestazione prevede un lancio da 1000 metri di altezza: l’obiettivo è quello di centrare con il tallone in fase di atterraggio un bersaglio di 2 cm. Ogni squadra è composta da cinque elementi, la sfida prevede le categorie femminile, Master Senior e Junior.

La candidatura al Mondiali 2026

Il prossimo ottobre l’Italia presenterà la candidatura per ospitare i prossimi Mondiali di Paracadutismo. La Federazione Internazionale si riunirà a Roma nel mese di gennaio per determinare l’assegnazione: la candidatura dei Mondiali prevede location in tutto il Lazio, le competizioni sulla neve sarebbero programmate a Cortina d’Ampezzo e Milano in concomitanza con i Giochi olimpici invernali. Anzio e Nettuno sono state inserite come possibili location dei prossimi Mondiali.