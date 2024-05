Open Day Foro Italico Camp, sport e divertimento per 500 bambini al PalaFiljkam di Ostia

Sport all’aria aperta e sui tatami, divertimento, attività ludico-ricreative, benessere, socialità e inclusione per oltre 500 bambini. Grande successo per l’Open Day del Foro Italico Camp presso il Centro Olimpico Matteo Pellicone di Ostia. Gli alunni delle scuole locali, in collaborazione con la FIJLKAM ed il Municipio X di Roma, hanno provato nuovi sport e discipline, nell'ambito del progetto "Tutti giù per terra". Un assaggio del Foro Italico Camp, in programma a Roma al Parco del Foro Italico dal 10 giugno al 13 settembre e ad Ostia al PalaPellicone dal 10 giugno al 9 agosto. Diverse le federazioni e le discipline sportive associate coinvolte nel progetto del Foro Italico Camp, con il supporto degli operatori sportivi appartenenti alla comunity “Foro Italico People”, che daranno vita a numerose attività per tutto il periodo del Camp: badminton, ciclismo, calcio, e-sport, agility dog, canottaggio, canoa e kayak, nuoto, pesi, rugby, baseball e softball, pallacanestro, pesca sportiva, scherma, skateboard, surf, sup e wakeboard, takewondo, judo, lotta, karate, tiro con l’arco, tiro a segno, cricket, tamburello ed equitazione. Il centro estivo di Sport e Salute, aperto a tutti (info sul sito della Società), si pone l’obiettivo di avvicinare i bambini e i ragazzi dai 3 ai 16 anni allo sport di base, consentendo loro di testare discipline di ogni tipo, e soprattutto garantendo ore di svago e apprendimento. Un’opportunità per le famiglie che nel periodo di chiusura estiva delle scuole potranno far trascorrere ai propri figli giornate indimenticabili all’insegna dello sport e dei corretti stili di vita. "Questa mattina abbiamo assistito ad una festa di sport che ha coinvolto centinaia di bambini.