HYROX torna alla Rimini Wellness: grande successo per l’evento fitness

MILANO - HYROX torna il 31 maggio, l’1 ed il 2 giugno nella prestigiosa cornice di RiminiWellness. Mesi di grandi conferme per HYROX che, ad un anno esatto dal debutto in Italia, torna nella più importante manifestazione fieristica di fitness in Italia registrando una crescita sontuosa: dai 1000 partecipanti del 2023, al SOLD OUT di quest’anno con un totale di 5.500 atlete e atleti in gara ( +450% in un anno ). Dati che fanno di HYROX l’evento fitness competitivo più grande e partecipato d’Italia.

“Uno sviluppo straordinario per questo sport, resa tale anche grazie al format di gara inclusivo, pensato sia per i dilettanti sia per i professionisti di tutte le fasce di età, inclusi atleti con disabilità – ha dichiarato Niccolò Mornati, Director Summer Sports & Active Lifestyle di Infront Italy - Un anno fa HYROX debuttava a RiminiWellness con il primo evento in Italia con 1000 partecipanti, mentre nella due giorni di sabato 1 e domenica 2 avremo 5.500 atlete e atleti in gara, per un sold out che ci inorgoglisce. Siamo molto soddisfatti del percorso intrapreso e dei successi registrati fino ad oggi, grazie allo straordinario lavoro fatto dal team di Infront e da Upsolut Sport, con la consapevolezza di aver posto delle ottime basi per uno sport che è destinato a crescere e a raggiungere vette sempre più alte”.

HYROX Open Day, 31 maggio 2024

Un palinsesto ricco e coinvolgente, quello di HYROX Rimini, che inizierà il 31 maggio alle 14.00 con un HYROX Open Day presso il padiglione D7-B7, coinvolgendo visitatori, atleti e atlete, professionisti ed esperti del settore. Il programma prevede:

-Alle 14.00 e alle 17.00, due HYROX Workout condotti da Paolo Zotta e propedeutici alla competizione.

-Alle 15.00, un panel intitolato “HYROX 365 e lo sport vissuto 365 giorni l’anno”

-Alle 17.00 una HYROX Wallball Unbroken Challenge a sostegno di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Fino al 31 maggio, con una donazione minima di €5, saranno disponibili qui i biglietti per l’iscrizione alla challenge condotta da Paolo Zotta, a cui possono partecipare tutti i visitatori di RiminiWellness. Un’occasione per mettersi in gioco e sostenere i 6 mila ricercatori AIRC impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile.

-La giornata si concluderà alle 18.00 con un aperitivo targato Sr Burrito.

HYROX Rimini, 1-2 giugno 2024

Le gare saranno invece suddivise in 2 giornate, sempre nel padiglione D7-B7, con il seguente programma:

1° GIORNO (1 giugno): HYROX Doubles Women, HYROX Men, HYROX Doubles Women PRO, HYROX Women PRO, HYROX Doubles Men PRO, HYROX Men PRO.

2° GIORNO (2 giugno): HYROX Doubles Men, HYROX Women, HYROX Doubles Mixed & tutte le HYROX Relays.

All’evento saranno presenti, all’interno della fanzone, i partner ufficiali HYROX: Puma, Myprotein, Garmin, Chiquita, Redbull, Cartijoint & Tendijoint, Nuncas, Omegor, Compex, Velites, Concept2 e Sr Burrito.

Prossima tappa: HYROX Milano, 19-20 ottobre 2024

Il 4 giugno si apriranno le iscrizioni per la prossima competizione HYROX in Italia, che si svolgerà a Milano, il 19 e 20 ottobre 2024 presso l’Allianz MiCo. La competizione torna quindi nella città meneghina, raddoppiando l’appuntamento con due date all’insegna dello sport, della condivisione e del divertimento. Le iscrizioni alla gara si effettueranno sul sito hyroxitaly.com, ad un prezzo lancio.