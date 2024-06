Linea Verde Illumina, Maniscalco, Di Mario e Vermiglio alla scoperta della Sicilia

Un viaggio per illuminare i luoghi e le comunità d’Italia insieme alle leggende che hanno fatto la storia dello sport azzurro. Continua in Sicilia l’itinerario di “Linea Verde Illumina”, il nuovo programma del sabato, realizzato da Intrattenimento Day Time Rai, in collaborazione con Sport e Salute e con il Ministero del Turismo. Domani alle 11:25 su RaiUno andrà in onda la seconda puntata dedicata a Catania e al suo incantevole territorio tra l’Etna e Aci Trezza, svelato insieme ai campioni Tania Di Mario, Stefano Maniscalco e Valerio Vermiglio che racconteranno, tra paesaggi e luoghi meravigliosi, i valori dello sport e i progetti di Sport e Salute sull’isola.