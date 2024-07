Palio di Siena, sarà un’edizione molto incerta

Quella di domani sarà un’edizione molto incerta del Palio di Provenzano a Siena, considerati i numerosi esordienti. A volte può essere decisivo un particolare, ma soprattutto gli accordi tra fantini. Anche la rivalità tra contrade può risultare determinante. Nicchio e Valdimontone, sono ai ferri corti da tanto tempo, in particolare dall’inizio del nuovo millennio. Scompiglio che monta Ungaros per Valdimontone dovrà guardarsi da Elias Mannucci detto Turbine, che sull’esordiente Akida, non avendo sulla carta grosse chance di portare il Drappellone al Nicchio, farà soprattutto opera di disturbo. Altra rivalità in piazza quella tra Civetta e Leocorno. Entrambe in gara con cavalli esordienti, non hanno particolari velleità di vittoria.