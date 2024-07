Wrestling, domenica "La notte dei campioni" a Bovolone

Manca poco, il countdown è cominciato ufficialmente. Il prossimo sarà infatti un weekend pieno di grandi emozioni ed eventi per i tantissimi fan di wrestling. Se nella notte tra sabato e domenica ci penserà la WWE a offrire il suo PLE Money in the Bank, che si terrà nella Scotiabank Arena di Toronto, qualche ora più tardi, nella serata di domenica, i fan italiani potranno godersi dal vivo il super show "La notte dei campioni" . Al palazzetto "Le Muse" di Bovolone, in provincia di Verona, si terrà infatti lo spettacolo in collaborazione tra la NWA, storica federazione americana, e l'italiana Wrestling Megastars.

Grande show a Bovolone

Un'iniziativa inedita, che sarà celebrata con EC3, ossia l'ex WWE, oggi campione del mondo della NWA, che verrà appositamente in Italia a difendere il titolo massimo. Presente anche un'altra ex Supertars della World Wrestling Entertainment come Elias, ma pure l'arbitro internazionale Jhonny Puttini e tantissimi atleti del nostro Paese, tra cui Red Scorpion o King Danza. Grande attesa poi per il ritorno in Italia (a distanza di 7 anni dall'ultima volta) di Cristiano Argento (alias Andrea Guercio), conosciuto fino a poco fa con il nome di Mambo Italiano, che negli Stati Uniti ha calcato i ring di WWE, AEW e appunto NWA: "Sono felicissimo di tornare a lottare nella mia amata Italia dopo 7 lunghi anni, in un evento unico e straordinario come questo del 7 luglio. Non potete assolutamente mancare".