Carpfishing, pescare per solidarietà

ROMA (f.d.) - È andata in archivio la 7ª edizione della manifestazione sportiva “Un grande gesto per un piccolo cuore”, gara di carpfishing a scopo benefico a favore quest’anno dei bambini orfani dell'associazione “Angeli per un giorno” che si prende cura e cresce bambini orfani tra 5 e i 16 anni di età. L'evento si è svolto il 6-7-8 settembre presso il lago del Turano splendida cornice naturale situata nella provincia di Rieti. I partecipanti avevano come obiettivo immortalare il momento preciso della cattura delle carpe che vengono subito dopo il peso accuratamente rilasciate nel proprio habitat naturale. Il trofeo per questa edizione è stato conquistato dalla coppia composta da Danilo Capace e Franco Paganelli con una splendida cattura di ben 12.600 kg. Mirko Antonelli, direttore del “Centro Pesca e Tartufi Turano” ha fatto gli onori di casa mettendo a disposizione la sua professionalità e gentilezza.