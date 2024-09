Mentre in Spagna è corso la 37° edizione della American’s Cup, RaiTre manderà in onda domenica 22 settembre alle ore 23.10 il documentario “AZZURRA - La prima sfida italiana all'America's Cup” prodotto da Casta Diva e Subframe Media per la regia di Nicola Cavalazzi e Tommaso De Micheli, che ripercorre la straordinaria impresa iniziata in Italia nei primi anni Settanta quando la vela d’altura inizia a svilupparsi e diffondersi, facendo nascere il sogno di partecipare all’America’s Cup, il più antico trofeo sportivo del mondo, fino ad allora vinto solo da barche americane.