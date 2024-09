Bettona Crossing, tutti i vincitori

Coniugare la passione per la corsa con la bellezza e la storia millenaria di un territorio da riscoprire ogni giorno, per la sua grande bellezza tutta da apprezzare. Bettona, nel cuore verde dell’Umbria, nell’ultimo week-end ha indossato la tuta e con lei le centinaia di runners e bikers che, provenienti da tutta Italia, e da tutto il mondo, hanno celebrato, durante tre giorni di eventi, la loro passione per la pratica sportiva all’aria aperta.

Un fine settimana all’insegna della qualità della vita, per gente attiva, nel pieno rispetto della natura circostante: location preziose hanno esaltato la pratica sportiva per un’esperienza completa grazie alle strutture, alle infinite sinergie che regala l’Umbria con il suo magnifico territorio.

Bettona Crossing, gara di trail ed ultratrail di 20 e 50 Km, per uno sviluppo per la quasi totalità lungo sentieri, strade sterrate, single track ha visto al via più di 400 atleti in rappresentanza di tutta Italia, ma anche di Nuova Caledonia, Stati Uniti, Spagna, Francia, Australia, Colombia, Argentina, Islanda, Belgio, Inghilterra.

La gara di 50K è stata vinta da Giacomo Forconi in 4h17’38” con un vantaggio di ben 17’59” su Samuele Raffaelli (Avis Aido Urbino), mentre terzo ha chiuso Enrico Ranallo (Alto Sangro) in 4h50’46”. Tra le donne si è imposta Giovanna Puma (Winner Foligno) che in 5h30’14” ha tenuto a distanza Paola Bottanelli (Trailored4you) giunta a 36’45”. Terzo gradino del podio per Cristina Carioli (Atletica Civitanova) staccata di un’ora 27 minuti 6 secondi. Sulla 20 km successo di Mirko Fioretti (Space Running), con il tempo di 1h35’34” precedendo di 2’32” Giordano Carassai (Bike Team Momnti Azzurri) e di 3’43” Thomas Berettoni (Cus Pisa). Tra le donne, Patrizia Giannini dell’Athletic Amelia, ha tagliato per prima il traguardo in 1h59’33” con 4’44” su Silvia Scipioni (Runcard) e 5’32” su Monia Ventura della Molon Labe.

Per quanto riguarda invece, la Bettona Extreme Mtb, protagonista tra i boschi che circondano il Borgo di Bettona altri 400 atleti si sono confrontati sulle tre distanze di 25, 45 e 63 Km. Adrenalina pura, discese, salite tecniche, ostacoli naturali, hanno messo a dura prova la resistenza degli atleti impegnati. Vincitori della distanza lunga sono stati Alessio Agostinelli e Sara Mazzorana.

Si è potuta così completare anche la classifica speciale della combinata: 20Km di trail running di sabato e 43 km di mountainbike la domenica vinta da Michele Mugnaini.

L’iniziativa speciale: Crossing Girls è stato un progetto nazionale di trail running tutto al femminile, che ha visto il coinvolgimento di 10 donne, provenienti da tutta Italia, che, sotto la guida esperta di Lisa Borzani, una delle trail runners italiane più forti di sempre, due volte vincitrice del Tor des Gèants, si sono preparate per correre Bettona Crossing. Un viaggio lungo sei mesi che è terminato proprio a Bettona; tre step di allenamento per affrontare e portare a termine, con il sorriso, una gara di ultra-trail.

Il cuore pulsante è stato ancora una volta il Villaggio dell’Ospitalità; tutti i “finishers”, tagliato il traguardo, indossata la medaglia, sono stati accolti in uno dei complessi monumentali più belli dell’Umbria; il duecentesco convento di San Crispolto. Non un’area ristoro ma una vera e propria esperienza del gusto e della bellezza, con una terrazza dalla vista mozzafiato.

Hanno completato il programma del fine settimana, una camminata sportiva tra vicoli, boschi ed olivi che circondano il borgo, un area dedicata al recupero muscolare, in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia, un’area screening per il diabete, in collaborazione con Lions Club Perugia, percorsi storici, artistici ed eno-gastronomici, con protagoniste le eccellenze del nostro territorio.