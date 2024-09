"Esercito e Sport in piazza" a Caivano

CAIVANO - Si è concluso nell’area Mercato del comune di Caivano (NA) l’evento denominato “ESERCITO & SPORT IN PIAZZA”, per favorire l’attività sportiva tra i più giovani. Presenti gli assetti sportivi dimostrativi e interattivi a cura del Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito per permettere, a chiunque volesse, di sperimentare diverse discipline, sotto la guida di tecnici militari di alto profilo. L’allestimento dell’area è stato curato dai bersaglieri della Brigata Garibaldi di Caserta, con gli assetti mobili campali della Scuola di Commissariato di Maddaloni e quelli sanitari del Comando Logistico dell’Esercito. Presenti gli speaker di Radio Esercito del 28° Reggimento “PAVIA” di Pesaro e la Fanfara dei Bersaglieri di Caserta. I partecipanti si sono cimentati in diverse attività tra cui l’atletica leggera, pugilato, judo, karate, taekwondo, lotta, tennis da tavolo, pentathlon militare, mountain bike e hanno avuto la possibilità di conoscere e vedere in azione alcuni degli atleti italiani del panorama sportivo nazionale, di confrontarsi con loro e portare a casa, in ricordo dell’esperienza vissuta, un diploma autografato del loro campione preferito oltre ai gadget dell’Esercito.