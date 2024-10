Fitness, nasce la "Presti Academy"

Si è svolto in Puglia (tra Otranto e Maglie, nel cuore del Salento) il primo appuntamento del progetto nazionale “Presti Academy” (nato dall’idea di Andrea Presti, 37enne atleta-icona del bodybuilding italiano), che vede la collaborazione fondamentale dello CSEN (principale ente di promozione sportiva in Italia riconosciuto dal CONI) nella figura del presidente nazionale prof. Francesco Proietti. Una partnership rafforzata, tra l’altro, dalla presenza del presidente CSEN Lecce, il prof Marcello Grimaldi e del vicepresidente prof Giuseppe Macagnino. La Presti Academy è uno spazio di formazione e condivisione per professionisti, nato per sviluppare una maggiore comprensione degli aspetti più complessi del settore. L’intento è migliorare il panorama del fitness in Italia tramite la condivisione della conoscenza sia dall’interno del Gruppo Presti, sia delle diverse realtà coinvolte nel progetto.