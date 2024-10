La BKFC arriva in Spagna accompagnata da Conor McGregor

MARBELLA (Spagna) - La Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC) , una delle organizzazioni di sport da combattimento in più rapida crescita a livello globale, è pronta a fare il suo ingresso trionfale in Europa con un evento in Spagna. Il prossimo 12 ottobre , presso la Marbella Arena , la BKFC presenterà il suo primo show sul continente europeo, promettendo una serata di pugilato a mani nude che terrà gli spettatori con il fiato sospeso.

Oltre al programma di combattimenti ad alta intensità, l'evento sarà reso ancora più speciale dalla presenza di una superstar assoluta del mondo delle arti marziali: Conor McGregor, co-proprietario della BKFC. L’ex campione UFC, noto per la sua personalità travolgente e i suoi successi nel mondo del combattimento, sarà presente a Marbella, dando ulteriore lustro all’evento e portando la sua inconfondibile energia sul palcoscenico europeo della BKFC.

Un evento stellare: triplo incontro per il titolo mondiale

Il fulcro della serata sarà un triplo incontro per il titolo mondiale, che vedrà i migliori atleti della BKFC darsi battaglia per la gloria e per le ambite cinture. Questo format di combattimento garantisce un'intensità senza pari, con pugili pronti a tutto pur di uscire vittoriosi. I fan di questo sport potranno assistere a un confronto diretto tra i migliori pugili della scena internazionale, in un mix di tecnica, forza e pura resistenza.

Cerimonia del peso con Conor McGregor

Un altro momento clou del weekend di eventi sarà la cerimonia del peso ufficiale, che si terrà l’11 ottobre presso l’Hard Rock Hotel a partire dalle 19. Ad aggiungere ulteriore spettacolo alla serata, Conor McGregor sarà l'ospite d’onore, rivestendo il ruolo di anfitrione. La scelta di Marbella come sede per questo storico debutto non è casuale. Conosciuta per il suo stile di vita lussuoso, la città andalusa offre uno scenario perfetto per accogliere un evento di tale portata.

Le regole della BKFC

La BKFC, con il suo pugilato a mani nude, si distingue nel panorama degli sport da combattimento grazie alla crudezza e all'intensità dei suoi incontri. Niente guantoni, solo fasce leggere che avvolgono le nocche: questo è ciò che rende ogni combattimento una vera sfida di resistenza, tecnica e strategia. Il debutto della BKFC in Europa segna una tappa fondamentale per l'espansione di questo fenomeno sportivo a livello globale. La BKFC ha già costruito un'enorme base di fan negli Stati Uniti e in altre parti del mondo, grazie alla sua capacità di offrire combattimenti crudi, autentici e spettacolari. L'ingresso in Europa, e in particolare in Spagna, rappresenta una grande opportunità per far crescere ulteriormente la sua popolarità. Non è difficile immaginare che altri eventi BKFC seguiranno presto in diverse città del continente. Il pubblico europeo, già molto affezionato a sport da combattimento come le MMA e il pugilato, sembra pronto ad abbracciare questa nuova forma di spettacolo sportivo. Con Conor McGregor come co-proprietario e ospite d'onore, l'evento non sarà solo un debutto sportivo, ma un vero e proprio show mediatico di portata internazionale.