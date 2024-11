Maratona di New York: dove vederla, partecipanti e allerta

Come ogni anno, New York è pronta per dare inizio alla grande corsa.

Si correrà oggi, domenica 3 novembre, la maratona di New York con partecipanti qualificati e un numero record di runners italiani.

L’evento, che come ogni anno si svolge la prima domenica di novembre, è visibile, nel nostro paese, in diretta su RaiSportHD fino alle 15.15, per poi passare su Rai 2.

Gli appassionati potranno seguirla anche su Eurosport 1, mentre per lo streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.

La maratona di quest'anno sarà però blindatissima a causa delle tensioni legate alle elezioni presidenziali e alle proteste pro Gaza.

La maratona in allerta

Prende il via questa domenica la 53° edizione di quella che viene definita la corsa più bella al mondo ma in uno stato di massima allerta, tra unità anti terrorismo e cinofile, agenti in borghese, droni e ogni tipo di presenza di forze dell'ordine. Ciò non scoraggerà quasi 54 mila partecipanti che invaderanno le strade della Grande Mela partendo da Staten Island fino ad arrivare al traguardo a Central Park dopo aver attraversato le cinque municipalità della città.

L'anno scorso la maratona, si svolse circa un mese dopo l'attacco terroristico di Hamas a Israele con le autorità costrette a sconvolgere i precedenti piani di sicurezza.

Quest'anno, anche se è stato confermato che non c'è alcuna minaccia, il dipartimento di polizia di New York ha spiegato che la macchina della sicurezza sarà ancora più complessa; il vice capo dell'unità di Intelligence and Counterterrorism di Nypd, Rebecca Weiner, ha rilasciato in conferenza stampa la seguente dichiarazione: "L'anno scorso, nello stesso periodo, si parlò delle procedure per garantire lo svolgimento dell'evento alla luce di tutto ciò che stava accadendo nel mondo, il quadro della sicurezza fu complesso, quest'anno lo sarà ancora di più".

I partecipanti

Gli organizzatori sono stati in grado di reclutare 14 vincitori delle edizioni passate, fra i quali l'etiope Tamirat Tola che, dopo essersi imposto a New York l'anno scorso, nel 2024 ha vinto l'oro nella gara dell'Olimpiade di Parigi.

A sfidarlo ci sarà il belga, Bashir Abdi, tre keniani che nella Grande Mela si sono imposti in passato, Geoffrey Kamworor , Albert Korir e Evans Chebet, e alcuni americani come Conner Mantz, Clayton Young e Dakotah Lindwurm.

Prenderanno parte alla maratona anche la campionessa in carica Hellen Obiri, keniana che sui 42,195 km è stata anche bronzo a Parigi, la vincitrice del 2022 Sharon Lokedi, Edna Kiplagat e le campionesse olimpiche su pista Tirunesh Dibaba e Vivian Cheruiyot.

Le donne partiranno alle 14.35, mentre i top runner uomini mezz'ora dopo; l'ultima partenza sarà alle 17.30 italiane.