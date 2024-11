Teqball, ai Mondiali anche Nicola Carlini della Lazio

Nicola Carlini, 33 anni di Rimini, è uno degli atleti che prenderà parte con la Nazionale Italiana ai prossimi Campionati Mondiali di Teqball, che si terranno a Ho Chi Min City (Vietnam) dal 4 all’ 8 dicembre prossimi. E’ laureato in economia e si è trasferito nella Capitale due anni fa, inizialmente per seguire la propria passione di giocare a Footvolley, e, successivamente, dedicandosi anche ad altre discipline fra cui il Sepak Takraw (disciplina nella quale ha vinto il titolo mondiale in Thailandia 2024 in squadra con Lombardi e Piscopo) ed il Teqball; tesserato con la S.S. Lazio Teqball dal 2023,vice campione italiano in doppio maschile, Nicola si appresta ora a difendere i i colori azzurri nelle specialità del doppio maschile e del doppio misto.