Nexting, chiuso round da oltre 2 milioni per lo sviluppo di Sportface

L'azienda e i suoi partner

Nexting è nata a fine 2017 come startup innovativa ed è capitanata da Antonio Palmieri, imprenditore con profonda esperienza nella produzione audiovisiva e nel live broadcasting di eventi sportivi. Founder con lui dell'iniziativa Giovanni Copertino, Gianluca Napolano e Renato Votta. Sin dall’inizio non si è accontentata di diventare player di riferimento nel business del "Service to broadcast” per i suoi clienti come Sky Italia, Mediaset, RAI, Dazn, La7, Il Sole 24 ore, ma ha mostrato una vocazione all’innovazione tecnologica guardando alle applicazioni dell'intelligenza artificiale e romte production nello sport con un approccio game changer, attraverso la progettazione e implementazione di piattaforme tecnologiche al servizio della produzione e distribuzione Over The Top (OTT). Dare visibilità e voce a tutti gli sport, trasmettendo in diretta e on demand gare nazionali, internazionali e podcast, ma anche format originali, interviste e highlights, documentari e serie tv per far conoscere i segreti di ciascuna disciplina. Questa la mission di Sportface, tv on demand che nasce da un’operazione strategica di M&A, con la quale Nexting ha acquisito la testata giornalistica e tutti gli asset della società editrice fondata nel 2016 e trasformata da Nexting nel 2024 in piattaforma audiovisiva sportiva con l’ambizione, di diventare il più completo aggregatore di contenuti con focus sulla trasmissione di eventi sportivi caratterizzati da un rapporto equilibrato fra costo dei diritti e fan base.

Gli investitori e la "nuova" Nexting

Nexting continuerà a essere guidata dal CEO Antonio Palmieri che sta portando avanti con determinazione un business plan che guarda al futuro e a una dimensione di respiro internazionale. La presenza nel capitale sociale, anche di partner industriali permette a Nexting di sviluppare sinergie importanti e di fare un salto di qualità nella capacità di implementare e sviluppare una vision rivolta sempre all'innovazione. “Ho sempre pensato che non basta esserci ma occorre fare la differenza – dichiara Palmieri - Nexting è una realtà “disruptive” che ha il coraggio e la credibilità di portare idee, innovazione e, soprattutto un nuovo mindset, per supportare davvero tutti gli attori nel mondo del broadcast sportivo”. Il Presidente di Nexting è Alessandro Picardi, top manager con una lunga esperienza nel settore radiotelevisivo prima in Sky e poi ai vertici di Rai. Picardi, più recentemente è stato Executive Vice President di Tim, Presidente Esecutivo Olivetti e Presidente di Finlombarda Gestioni SGR. L'intuizione imprenditoriale innovativa lo convince prima a investire personalmente in Nexting e poi ad affiancare i founder nello sviluppo e nella crescita dell'azienda quale Presidente della società con deleghe allo sviluppo strategico e industriale. "Nexting è qualcosa di nuovo che non c'è sul mercato, la capacità di sviluppo tecnologico innovativo integrato all'esperienza nel campo della produzione audiovisiva come service broadcaster commodities, la pone al centro del mercato come un unicum per la vastità di soluzioni che offre ai clienti e allo spettatore-utente che, attraverso SportFace, potrà vivere lo sport come una esperienza semplice e totalmente innovativa per la qualità nella fruizione di contenuti”. Dello stesso avviso è Francesca Ottier, Senior Partner e Responsabile del Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud di CDP Venture Capital: "abbiamo scelto di investire nuovamente in Nexting perché rappresenta un esempio eccellente di innovazione italiana nel settore del broadcast e delle piattaforme OTT. La loro capacità di combinare tecnologia avanzata e una profonda conoscenza del mercato ha già dimostrato un impatto significativo. Siamo entusiasti di supportare il loro percorso di crescita e di contribuire a portare il loro talento e le loro soluzioni su scala globale." Volano, con il partner Giovanni De Caro e il director Benedetto Di Martino, è stata la società che ha assistito Nexting negli aspetti tecnici dell’operazione. L’avvocato Francesco Pezcoller è stato l’advisor legale. Per CDP Venture Capital l’operazione è stata seguita da Francesca Ottier, Responsabile del Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud, insieme a Alessandro Angeletti, Investment Manager e Stefano Tomei, Associate.

La mission: da Parigi 2024 al racconto quotidiano dello sport

L’azienda annovera fra i propri clienti tutti i broadcaster, i principali gruppi editoriali italiani, il CONI, i Comitati Olimpici Europei, numerose Federazioni sportive e il Teatro San Carlo di Napoli; clienti per i quali realizza la produzione e distribuzione di contenuti su piattaforma, la realizzazione di eventi con troupe dedicate on site e con telecamere proprie progettate in house e sviluppate con AI autonoma o controllata da remoto. I Giochi Olimpici di Parigi 2024 hanno segnato una tappa importante della crescita di Sportface, anticipando un modello di operatività e di racconto multimediale dello sport che ha visto Giorgia Rossi, Giuseppe Pastore, Federica Zille e Andrew Howe e tutti i medagliati olimpici protagonisti in diretta con ‘Face to Face – Olympic Edition’ e on demand con ‘Inside Olympics’, format che verranno riproposti in una nuova chiave nel 2025. “Parigi 2024 ha dato ancora una dimostrazione che in Italia vi è grande passione per tutte le discipline – spiega il direttore di Sportface Alessandro Nizegorodcew -. Una passione da supportare con un palinsesto che dia a ogni sport visibilità, attenzione e dignità durante tutto il quadriennio olimpico. Questa è, sin dal 2016, la nostra ‘mission’ dichiarata”. La testata giornalistica Sportface.it, che da 9 anni accompagna gli appassionati di tutti gli sport, sarà il motore della piattaforma OTT in un continuo interscambio di news e approfondimenti”. “Grazie all’impegno di Nexting e alla fiducia e al sostegno di CDP Venture Capital e di tutti gli importanti investitori – dichiara Daniele Palizzotto, co-founder di Sportface – è nata una nuova realtà con grandi ambizioni nel mondo del giornalismo sportivo italiano”.