Kickboxing, Mattia Faraoni in Giappone per la final eight del K-1 World GP 2024

Sabato prossimo (nel tardo pomeriggio per i fan italiani di Kickboxing) Mattia Faraoni campione mondiale di Kickboxing combatterà in Giappone (al Tokyo Dome) nella final eight 2024 del “K-1 World GP”, da sempre il piu’ importante torneo di sport da combattimento del Sol Levante. E’ un debutto assoluto per il campione romano, che affronterà nei quarti di finale il cinese Feng Rui molto popolare nei tornei asiatici di Kickboxing. Un match difficile sia per lo stile di combattimento di Rui sia per l’importanza del torneo che ha saputo incoronare, negli anni, i piu’ importanti fighter su scala internazionale. Nel frattempo gli organizzatori locali hanno lanciato un video di presentazione di questo match Italia-Cina già diventato virale in tutto il Giappone soprattutto per i colpi spettacolari di Faraoni da sempre parte del suo repertorio tecnico.