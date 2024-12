McGregor come Tyson: tornerà sul ring per sfidare il fratello di Jake Paul

ROMA - Dopo il ritorno sul ring a 58 anni di Mike Tyson , ex campione del mondo dei pesi massimi di pugilato che di recente è stato sconfitto da Jake Paul ai punti in un match andato in scena all'AT&T Stadium di Arlington (Texas) davanti a 80mila spettatori e con 60 milioni di spettatori su Netflix, ora è la volta di Conor McGregor che dopo oltre tre anni di stop è pronto a combattere contro Logan Paul, fratello dello youtuber che ha sconfitto 'Iron Mike'.

McGregor annuncia il ritorno sul ring

Ad annunciarlo sul proprio profilo 'X' è stato lo stesso McGregor: "Le voci di un incontro con Topuria sono false - ha scritto il 36enne 'fighter' irlandese -. Sono in accordi preliminari con la famiglia Ambani per affrontare Logan Paul in un'esibizione di pugilato in India. Ho accettato". L'incontro dovrebbe andare in scena nel 2025 in Indiama ma ei piani di McGregor però c'è di più, perché alla fine del suo post rivela la volontà di rientrare nel mondo delle arti marziali miste: "Poi cercherò di tornare all'Ottagono".