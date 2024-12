Tennis e nuoto, boom di incassi da Sport e Salute. Il record dato dall'algoritmo

Come un regalo di Natale, che però devi meritarti. I contributi di Sport e Salute agli organismi sportivi arrivano puntuali alla vigilia delle feste: qualcuno brinda, ad altri va invece di traverso il panettone. In qualsiasi caso, non sono mai elargizioni a fondo perduto. Le risorse sono infatti legate ai progetti sociali, ai risultati e - novità assoluta - da quest’anno anche alla risonanza mediatica di certe imprese. Il piatto cresce a 343,7 milioni rispetto ai 315,7 di dodici mesi fa, grazie alla contribuzione fiscale virtuosa. È stato l’algoritmo a fare i conti, creando inevitabilmente delle polemiche. Ad alimentarle c’è un fatto piuttosto recente: giovedì la società presieduta da Mezzaroma ha chiesto alle federazioni di pagare gli affitti delle sedi fin qui utilizzate gratuitamente. Apriti cielo. Dalla società fanno sapere che è in atto una battaglia contro gli sprechi e che il fine ultimo di ogni allocazione è migliorare la qualità di vita sportiva dei cittadini: valorizzare gli immobili (progetto “Sestante”), investire nell’impiantistica (“Illuimina”) e ottimizzare le risorse tramite il Mac (modello algoritmico di contributi) sono le tre direttrici. Cresce di 9 milioni il contributo alle federazioni - ora 289,8 milioni - di 1,3 quello agli enti, di 800 mila euro ai gruppi militari e di 422 mila alle discipline. Boom di nuoto e tennis: la federazione di Barelli, reduce dall’incetta di medaglie a Parigi, riceverà 2 milioni in più (+13,9%) rispetto al 2024 ed era già cresciuta di 1,3 milioni nel 2023; quella di Binaghi incrementa il forziere di 1,8 milioni (+15%) sull’onda dei fenomeni Sinner, Paolini, Coppa Davis e Billie Jean King Cup, superando i 14. Oltre questa asticella anche il volley delle campionesse olimpiche di Velasco (17 milioni), che incassa 561 mila euro in più, e il calcio, che però continua la sua decrescita; in tre anni la Figc è scesa da 36,2 milioni a 35,8 e, ora, a 35,2. Segnali di un Paese sempre più muldisciplinare.