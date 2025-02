Super Bowl 2025, Chiefs travolti in finale: Philadelphia domina e trionfa

Philadelphia si prende la sua rivincita e per la seconda volta alza al cielo il Vince Lombardi Trophy. Al Caesars Superdome di New Orleans gli Eagles dominano il LIX Super Bowl, battendo i bi-campioni in carica della Nfl, i Kansas City Chiefs, per 40-22. Jalen Hurts e compagni 'vendicano' la sconfitta di due anni fa in Arizona e impediscono ai Chiefs di diventare la prima squadra nella storia della lega a vincere tre Super Bowl di fila.