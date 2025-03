Mondo del bodybuilding in lutto: è morta a 20 anni Jodi Vance

È morta a 20 anni la bodybuilder e influencer Jodi Vance . La causa? Un arresto cardiaco provocato da un grave stato di disidratazione . A farlo sapere l'allenatore della ragazza, Justin Mihaly: "Sospetto che stesse assumendo sostanze pericolose per migliorare il proprio fisico, la sua salute era diventata molto preoccupante. Molte persone che le volevano bene hanno cercato di convincerla a rallentare". Mihaly ha aggiunto che in ospedale, dagli esami effettuati, è risultata la presenza nel sangue di una delle sue sostanze usate della ragazza "a mia insaputa". E poi: "Se qualcuno vuole attribuirmi delle colpe per onorare al meglio la memoria di Jodi, lo accetto". La famiglia sui social ha scritto: "Il suo cuore si è fermato a causa di complicazioni dovute a grave disidratazione. Nonostante tutti gli sforzi dell'ospedale, non sono riusciti a rianimarla".

Il ruolo dei diuretici e perché sono pericolosi

Justin ha spiegato che Jodi ha commesso degli errori quando, in vista di una importante gara, ha assunto sostanze per perdere peso e bruciare i grassi rapidamente. Uno di questi errori sarebbe stato l'uso improprio di diuretici risparmiatori di potassio. Si tratta di farmaci utilizzati principalmente per trattare condizioni come l'ipertensione e l'insufficienza cardiaca. A quanto pare la Vance aveva in ospedale un valore di potassio pari a nove, dovuto quasi sicuramente all'utilizzo eccessivo di questo diuretico, che aiuta ad eliminare acqua ed elettroliti dal corpo attraverso l'urina. Sebbene siano utili nel trattamento di alcune patologie, un uso sbagliato di questi medicinali può avere gravi conseguenze, come accaduto nel casto di Jodi che ha avuto un arresto cardiaco a soli venti anni. La sua tragica morte ci ricorda che la salute dovrebbe sempre venire prima di tutto e che la ricerca della perfezione fisica non deve compromettere il benessere.