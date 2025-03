Comitato Olimpico Nazionale Sammarinerese: Forcellini nuovi presidente

SAN MARINO - Christian Forcellini, 55 anni, è il nuovo presidente del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS), l’ottavo dalla fondazione nel 1959. Guida la Federazione Sammarinese Tennis dal 2001, confermato per acclamazione nel dicembre 2024, ed è stato vicepresidente del CONS negli ultimi due cicli olimpici, al fianco di Gian Primo Giardi che ha lasciato la presidenza dopo 12 anni, e capo missione alle Olimpiadi di Londra 2012 e Parigi 2024. Da tennista ha partecipato alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992 e disputato incontri di Coppa Davis; nell’atletica leggera ha gareggiato ai campionati mondiali ed europei, e ai Giochi dei Piccoli Stati d’Europa ha vinto la medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 nell’edizione in Liechtenstein nel 1999; pratica il golf ed è stato campione sammarinese nel 2009.

È stato eletto dall’assemblea del Consiglio Nazionale ottenendo 24 voti rispetto ai 10 di Andrea Benvenuti. Il presidente della Federazione Sammarinese Nuoto, Marco Giancarlo Rossini, è stato eletto nuovo vicepresidente con 22 voti, superando l’altro candidato Gian Luca Gatti, vertice degli Sport Invernali, che ha ottenuto 11 voti. Come membri interni, scelti tra i presidenti federali, sono stati eletti all’interno del Comitato Esecutivo Emanuele Vannucci (Golf), Maurizio Mazza (Arti Marziali) e Mauro Santi (Atletica Leggera); i due membri incompatibili con incarichi federali sono Martina Mazza (la più votata con 28 preferenze) e Giuliano Tomassini. Segretario generale è stato confermato Eros Bologna con 27 voti (7 per Federico Valentini).

In apertura di Consiglio Nazionale, il presidente uscente Gian Primo Giardi ha ringraziato tutto l’esecutivo e i sindaci revisori per il lavoro svolto e si è congedato con un bilancio dei suoi tre mandati. Forcellini ha raccolto con entusiasmo la sfida: «C’è una grande responsabilità nell’assumere la guida del movimento sportivo sammarinese che in questi anni è cresciuto molto raggiungendo risultati tecnici e organizzativi importanti. L’impegno sarà assoluto per portare avanti la migliore continuità e l’innovazione, visti i cambiamenti che siamo chiamati ad affrontare per andare incontro alle esigenze e le aspettative di tutti».

Il primo impegno ufficiale per il nuovo presidente del CONS sarà a fine maggio la partecipazione di San Marino ai ventesimi Giochi dei Piccoli Stati d’Europa ad Andorra.