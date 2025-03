All'Unipol Arena è spettacolo WWE: tutto esaurito a Bologna

Uno spettacolo mozzafiato all’Unipol Arena di Bologna, tutta completamente esaurita per il grande ritorno di SmackDown in Italia. Diciotto anni dopo l’ultima volta, la WWE ha riportato nel nostro Paese una puntata del suo show settimanale, regalando ai fan italiani una notte memorabile. Sul ring, le più grandi Superstar del roster hanno infiammato il pubblico, in un crescendo di emozioni culminato con un confronto rovente tra CM Punk, Seth Rollins e Roman Reigns. Il loro faccia a faccia ha acceso la folla e ufficializzato la sfida per WrestleMania 41 – in programma nelle notti italiane di sabato 19 e domenica 20 aprile, in onda sul WWE Network – dove i tre si affronteranno in un Triple Threat Match che si preannuncia epico. Ma non è stato l’unico duello a scaldare l’arena. Randy Orton e Kevin Owens hanno dato spettacolo aprendo lo show, con uno scambio di battute al veleno che prelude a una resa dei conti sul palcoscenico più importante di tutti.