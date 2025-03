Combat Sports-Oktagon, la super sfida mondiale in Valle d’Aosta

La Valle d'Aosta ospiterà Oktagon sabato 7 giugno 2025, trasformandosi, per una lunga serata/weekend, nel palcoscenico delle stelle mondiali della kickboxing e muay thai. Da sempre considerato il galà per eccellenza degli sport da combattimento, “Oktagon Valle d’Aosta” (rinominato per l’occasione grazie al forte il supporto delle istituzioni locali: Comune di Courmayeur e Regione Autonoma della Valle d’Aosta) taglia, quest’anno, il traguardo storico della 28ª edizione.

Il Palazzetto dello Sport di Courmayeur sarà il cuore della kermesse internazionale. Sul ring saliranno 36 atleti distribuiti in 18 match di due diverse specialità (kickboxing e muay thai). Tre i titoli internazionali, di cui due mondiali, previsti dal promoter milanese Carlo Di Blasi (presidente di “Fight1”), al lavoro, proprio in queste ore, nella composizione della fight card del prossimo 7 giugno (i nomi degli abbinamenti verranno annunciati nelle prossime settimane). L’evento prevede la copertura televisiva di DAZN per la serata del 7 giugno e la presenza di marchi partner del calibro di RTL 102.5 e Leone 1947 da sempre al fianco del format Oktagon.

Courmayeur sarà pertanto al centro di questo evento, grazie al Local promoter Manuel Bethaz, che ha coinvolto la Regione, l’assessore allo Sport Giulio Grosjacques e il sindaco di Courmayeur Roberto Rota, nell’organizzazione di questa grande kermesse di livello internazionale.

Il match clou della serata

Sarà sicuramente la sfida per il titolo mondiale ISKA -57 kg di Martine Michieletto, campionessa in carica di kickboxing. Sull’onda, tra l’altro, del convincente successo, nel SuperFight (Fight Code Rules), di sabato scorso a Campione d’Italia, dove ha vinto nettamente (3-0) sulla rivale tedesca Charly Glaser. Nata ad Aosta il 21 settembre 1992, è la kickboxer italiana più forte degli ultimi anni. Tesserata per il Fighting Club Valle d'Aosta, è campionessa mondiale in carica nella categoria -57 kg nelle specialità K-1 e Muay Thai per le sigle ISKA e WKU. Sotto contratto con la top promotion One Championship, ha vinto la medaglia d'oro ai mondiali IFMA di Muay Thai nel 2018, dove è stata anche nominata miglior atleta del torneo. Con 69 match pro all’attivo (50 vittorie, 5 KO, 14 sconfitte, 5 pareggi), è imbattuta nella kickboxing da sette anni ed è attualmente la numero 1 nel ranking mondiale femminile -57 kg di Beyond Kickboxing

Al via il progetto Oktagon Talents

Una novità assoluta di quest’anno sarà il torneo “Oktagon Talents” (si terrà il giorno dopo di Oktagon Valle d’Aosta sempre a Courmayeur). Questo evento per dilettanti (esclusivamente nella specialità della “kickboxing”), con regolamento Fight Code Rules e Fight Code Tecnica, offrirà ai vincitori la possibilità di accumulare punti che li porteranno a partecipare alla prossima edizione di Oktagon dopo sei competizioni annuali. Inoltre, il torneo di Courmayeur sarà internazionale, con squadre di kickboxing provenienti da tutta Europa, e assegnerà il quadruplo dei punti rispetto alle altre gare del circuito. L'arena di gara, tra l’altro, sarà la stessa di Oktagon, offrendo ai dilettanti l’emozione di combattere sullo stesso ring dei campioni mondiali. Durante il weekend, gli atleti e i loro accompagnatori potranno partecipare a numerose iniziative (anche a carattere ludico-gastronomico), tra cui le più importanti sono la cerimonia del peso venerdì 6 giugno e la diretta del face to face degli atleti impegnati nel torneo.