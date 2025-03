Gruppo Sportivo Fiamme Oro, nuova partnership

Francesco Montini, Presidente Gruppo sportivo Fiamme Oro: “Siamo onorati di aver attivato una prestigiosa collaborazione con la ditta Erreà. Collaborazione che offrirà alle Fiamme Oro la possibilità di veicolare i valori, principi ed identità della Polizia di Stato. Siamo certi che la sinergia instaurata implementerà il valore del nostro brand ed i risultati sportivi e di divulgazione del principio di legalità attraverso le nostre sezioni giovanili”.

Angelo Gandolfi, Presidente di Erreà: “Siamo onorati di collaborare con un’istituzione prestigiosa come il Gruppo Sportivo Fiamme Oro, che incarna valori fondamentali per Erreà, quali l’impegno, la dedizione e il sostegno alla crescita dei giovani atleti. Questa partnership rappresenta per noi un’opportunità unica di supportare un corpo sportivo che non solo eccelle in numerose discipline, ma che contribuisce attivamente alla diffusione dello sport come strumento educativo e sociale in tutta Italia. Essere al fianco delle Fiamme Oro significa condividere una missione che va oltre il campo: promuovere la cultura dello sport come fonte di ispirazione, formazione e prevenzione”.